الأعداد السابقة للصحيفة

الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخ صباح محمد صباح

Time منذ ساعة
Views 2988
Comment 1
الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخ صباح محمد صباح

خالد الظفيري (صدى):
نعى الديوان الأميري الكويتي اليوم (الجمعة) الشيخ صباح محمد صباح السلمان الذي توفي عن عمر يناهز الـ 75 عاما.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
الأسد السعودي
ابو عمار والله انك اصبتهم في مقتل نعم ليش مايتم وضع اليه لهم من قبل استقطاع شهري من مرتبهم لصالح التأمينات الاجتماعيه تفيده بعد التوقف عن لعب الكره ويكون هناك بعد تعويض عند الاصابه المزمنه مثله مثل اي شخص يتبع لجهه حكوميه او شركه خاصه ويكون هذا حل لهم افضل من طلب المساعده ووضع الاعب في موقف محرج مع المجتمع. اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ياخالد وكل مريض ينتظر ساعة الفرج من الله. ولاحول ولاقوة الا بالله قدر الله وماشاء فعل . والحمدالله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثيراً ممن خلق تفضيلا. لا تنسوا هذا الدعاء في حال رؤية بلا حل لأحد كفانا واياك شر البلاء.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
ابراهيم
جزاك الله خير
ابراهيم
جزاك الله خير

أخر الأخبار

شاهد.. آخر متعافي من كورونا بمستشفى الملك سلمان: أصبت بالفيروس رغم حرصي الشديد
شاهد.. آخر متعافي من كورونا بمستشفى الملك سلمان: أصبت بالفيروس رغم حرصي الشديد
Time منذ 13 دقيقة Views 1321
مشاجرة دامية بين شابين وفتاة في شقة سكنية تنتهي بطعنها
مشاجرة دامية بين شابين وفتاة في شقة سكنية تنتهي بطعنها
Time منذ 18 دقيقة Views 269
صورة جديدة لـ «آل الشيخ» تثير ضجة بين المتابعين
صورة جديدة لـ «آل الشيخ» تثير ضجة بين المتابعين
Time منذ 24 دقيقة Views 1893
بلدية عفيف تتفاعل مع فيديو البائع الذي رفض ارتداء الكمامة وتحيله للجهات المختصة
بلدية عفيف تتفاعل مع فيديو البائع الذي رفض ارتداء الكمامة وتحيله للجهات المختصة
Time منذ 35 دقيقة Views 1362
ارتفاع أسعار الحواسيب يثير استياء أولياء الأمور وخبراء ينصحون بتأجيل الشراء حالياً
ارتفاع أسعار الحواسيب يثير استياء أولياء الأمور وخبراء ينصحون بتأجيل الشراء حالياً
Time منذ 45 دقيقة Views 1550
الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخ صباح محمد صباح
الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخ صباح محمد صباح
Time منذ ساعة Views 2988
ماسكات من الشوفان مناسبة لسيدات المملكة
ماسكات من الشوفان مناسبة لسيدات المملكة
Time منذ ساعة Views 1279
شاهد.. كيف تغير شكل نجم The Voice Kids زين عبيد بعد فقدان وزنه
شاهد.. كيف تغير شكل نجم The Voice Kids زين عبيد بعد فقدان وزنه
Time منذ ساعة Views 1485
حيل فعالة للتخلص من الإمساك أثناء الحمل
حيل فعالة للتخلص من الإمساك أثناء الحمل
Time منذ ساعة Views 1295
توجه لتوطين «البقالات» وخطة لسعودة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قريباً
توجه لتوطين «البقالات» وخطة لسعودة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قريباً
Time منذ ساعة Views 2165