الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخ صباح محمد صباح
منذ ساعة
2988
1
خالد الظفيري (صدى):
نعى الديوان الأميري الكويتي اليوم (الجمعة) الشيخ صباح محمد صباح السلمان الذي توفي عن عمر يناهز الـ 75 عاما.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
الأسد السعودي
ابو عمار والله انك اصبتهم في مقتل نعم ليش مايتم وضع اليه لهم من قبل استقطاع شهري من مرتبهم لصالح التأمينات الاجتماعيه تفيده بعد التوقف عن لعب الكره ويكون هناك بعد تعويض عند الاصابه المزمنه مثله مثل اي شخص يتبع لجهه حكوميه او شركه خاصه ويكون هذا حل لهم افضل من طلب المساعده ووضع الاعب في موقف محرج مع المجتمع. اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ياخالد وكل مريض ينتظر ساعة الفرج من الله. ولاحول ولاقوة الا بالله قدر الله وماشاء فعل . والحمدالله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثيراً ممن خلق تفضيلا. لا تنسوا هذا الدعاء في حال رؤية بلا حل لأحد كفانا واياك شر البلاء.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
ابراهيم
جزاك الله خير
ابراهيم
جزاك الله خير
أخر الأخبار
شاهد.. آخر متعافي من كورونا بمستشفى الملك سلمان: أصبت بالفيروس رغم حرصي الشديد
منذ 13 دقيقة
1321
مشاجرة دامية بين شابين وفتاة في شقة سكنية تنتهي بطعنها
منذ 18 دقيقة
269
صورة جديدة لـ «آل الشيخ» تثير ضجة بين المتابعين
منذ 24 دقيقة
1893
بلدية عفيف تتفاعل مع فيديو البائع الذي رفض ارتداء الكمامة وتحيله للجهات المختصة
منذ 35 دقيقة
1362
ارتفاع أسعار الحواسيب يثير استياء أولياء الأمور وخبراء ينصحون بتأجيل الشراء حالياً
منذ 45 دقيقة
1550
الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخ صباح محمد صباح
منذ ساعة
2988
ماسكات من الشوفان مناسبة لسيدات المملكة
منذ ساعة
1279
شاهد.. كيف تغير شكل نجم The Voice Kids زين عبيد بعد فقدان وزنه
منذ ساعة
1485
حيل فعالة للتخلص من الإمساك أثناء الحمل
منذ ساعة
1295
توجه لتوطين «البقالات» وخطة لسعودة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قريباً
منذ ساعة
2165