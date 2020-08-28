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القبض على الإخواني الهارب محمود عزت

Time منذ 28 دقيقة
Views 1515
القبض على الإخواني الهارب محمود عزت

القاهرة (صدى):
أعلنت أجهزة الأمن المصرية القبض على القيادي الأخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بأحدى الشقق السكنية وبحوزته مجموعة من الحواسب والهواتف والأوراق التي تسمح له بالتواصل مع مجموعة عناصر الجماعة بمصر والخارج.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية بيانا يعلن القبض على الإخواني الهارب، متابعة بأن يأتي استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقراروأن معلومات وردت بشأن اختفاء محمود عزت في احدى الشقق السكنية ببمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة .

وقال بيان الداخلية بأنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا ، تم مداهمة الشقة وضبط الإخواني وتم العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

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سعد بُلع
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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