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توجه لتوطين «البقالات» وخطة لسعودة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قريباً

Time منذ 19 دقيقة
Views 1446
توجه لتوطين «البقالات» وخطة لسعودة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قريباً

الرياض (صدى):
تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية توطين منافذ بيع " البقالات " وذلك بعد الإنتهاء من الدراسة الحالية لقطاع التجزئة في المملكة .

كما تدرس الوزارة آلية للتوطين مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حول الأنشطة المستهدفة للتوطين مع زيادة التوطين وفقاً لحجم المنشأة بحيث يصل إلى 70 % .

ويأتي قطاعي الصحة والهندسة على رأس أولويات الوزارة للتوطين بجانب عدد من التخصصات الرئيسية .

جاء ذلك في تصريح لمدير توطين القطاع التجاري في الوزارة خلال ندوة عن بعد مع غرفة الشرقية حول التوطين ، إذ أكد أن الوزارة استهدفت الوظائف القيادية سابقاً وأن قطاع التجزئة مناسباً لحملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم وبعض الخريجين الذين يفتقرون للخبرة ويجدون صعوبة في التوظيف .

وأضاف أن الدولة تبذل جهود مشتركة لمحاربة التستر التجاري الذي يقف عائقاً ضد التوطين الحقيقي وهو على أولويات الوزارة .

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أحدث التعليقات

سعد بُلع
استعدوا من الشهر القادم لمدة سنة او سنتين زيادة في فاتورة الكهرباء من 200 - 300 ريال لغرض تسديد القرض للبنوك !! في مارس / ابريل الماضي تفاجأ الكثير بزيادة الفاتورة بسبب عداد الكهرباء الجديد الذي دفعه المشترك رغم نفي شركة الكهرباء ذلك !!!!!!!!!!!!!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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