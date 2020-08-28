توجه لتوطين «البقالات» وخطة لسعودة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قريباً

الرياض (صدى):
تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية توطين منافذ بيع " البقالات " وذلك بعد الإنتهاء من الدراسة الحالية لقطاع التجزئة في المملكة .
كما تدرس الوزارة آلية للتوطين مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حول الأنشطة المستهدفة للتوطين مع زيادة التوطين وفقاً لحجم المنشأة بحيث يصل إلى 70 % .
ويأتي قطاعي الصحة والهندسة على رأس أولويات الوزارة للتوطين بجانب عدد من التخصصات الرئيسية .
جاء ذلك في تصريح لمدير توطين القطاع التجاري في الوزارة خلال ندوة عن بعد مع غرفة الشرقية حول التوطين ، إذ أكد أن الوزارة استهدفت الوظائف القيادية سابقاً وأن قطاع التجزئة مناسباً لحملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم وبعض الخريجين الذين يفتقرون للخبرة ويجدون صعوبة في التوظيف .
وأضاف أن الدولة تبذل جهود مشتركة لمحاربة التستر التجاري الذي يقف عائقاً ضد التوطين الحقيقي وهو على أولويات الوزارة .