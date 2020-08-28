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بالفيديو.. ندى السماعيل: الدراسة اليومية لرياض الأطفال «عن بعد» غير محددة بوقت

Time منذ ساعة
Views 1567
بالفيديو.. ندى السماعيل: الدراسة اليومية لرياض الأطفال «عن بعد» غير محددة بوقت

الرياض (صدى):
قالت مدير عام الطفولة المبكرة في وزارة التعليم ندى السماعيل، بأن الوزارة اهتمت برياض الأطفال الغير تزامني، واهتمت المنصات بدور المعلم والدور التفاعلي له مع الطفل ، كما أنها جعلت فترة الدراسة مفتوحة وغير محددة بوقت.

وأوضحت السماعيل بأن الوزارة جعلت فترة الدراسة مفتوحة بما يتناسب مع ظروف الأسرة كما أتاحت ذلك على جميع الوسائل " الآيفون والأندرويد.

وتابعت بأن رروضة الأطفال الغير تزامني "عن بعد" تخدم الفئة العمرية الخاصة برياض الأطفال من سن 3 سنوات وحتى 6 سنوات، وتتكون من 11 وحدة مقسمة على الفصلين الدراسيين الأول والثاني بشكل جاذب للأطفال الوحدة الأولى على سبيل المثال تستمر لأسبوعين تليها الثانية والثالثة حتى نهاية الفصل الأول ثم الثاني.

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أحدث التعليقات

سعد بُلع
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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