«بوتن» يعلق على التشكيك في اللقاح الروسي ويكشف حالة نجلته بعد تلقيه

موسكو (صدى):
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على الإنتقادات الدولية المثارة حول اللقاح الروسي الذي وافقت روسيا على استخدامه بداية الشهر الجاري .
وقال " بوتن " في مقابلة تليفزيونية مع قناة " روسيا 24 " الرسمية أن اللقاح حصل على موافقة الحكومة بما يتفق مع القوانين الروسية ويتماشي مع " الممارسات واللوائح الدولية " .
وأضاف : من الواضح تماماً لمتخصصينا اليوم أن هذا اللقاح يخلق مناعة دائمة وهو آمن .
وتابع أن واحدة من بناته تلقت اللقاح بالفعل وطورت أجسام مضادة وتشعر بحال جيدة .
وكان خبراء دوليون قد شككوا في اللقاح الذي دُرس لشهرين فقط على عدد قليل من الأشخاص ، مؤكدين أن أي لقاح يستخدم على نطاق واسع يجب أن يتم إختباره في تجارب متطورة تتضمن عشرات الآلاف من الأشخاص .
وطورت روسيا اللقاح بمعهد بحثي في موسكو بمساعدة وزارة الدفاع ولم تشارك العالم أي معلومات علمية عنه ، غير أن مسؤولي الصحة وعدوا بإستمرار التجارب المتقدمة للقاح بعد الإنتقادات التي طالته .