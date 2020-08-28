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«بوتن» يعلق على التشكيك في اللقاح الروسي ويكشف حالة نجلته بعد تلقيه

Time منذ ساعة
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«بوتن» يعلق على التشكيك في اللقاح الروسي ويكشف حالة نجلته بعد تلقيه

موسكو (صدى):
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على الإنتقادات الدولية المثارة حول اللقاح الروسي الذي وافقت روسيا على استخدامه بداية الشهر الجاري .

وقال " بوتن " في مقابلة تليفزيونية مع قناة " روسيا 24 " الرسمية أن اللقاح حصل على موافقة الحكومة بما يتفق مع القوانين الروسية ويتماشي مع " الممارسات واللوائح الدولية " .

وأضاف : من الواضح تماماً لمتخصصينا اليوم أن هذا اللقاح يخلق مناعة دائمة وهو آمن .

وتابع أن واحدة من بناته تلقت اللقاح بالفعل وطورت أجسام مضادة وتشعر بحال جيدة .

وكان خبراء دوليون قد شككوا في اللقاح الذي دُرس لشهرين فقط على عدد قليل من الأشخاص ، مؤكدين أن أي لقاح يستخدم على نطاق واسع يجب أن يتم إختباره في تجارب متطورة تتضمن عشرات الآلاف من الأشخاص .

وطورت روسيا اللقاح بمعهد بحثي في موسكو بمساعدة وزارة الدفاع ولم تشارك العالم أي معلومات علمية عنه ، غير أن مسؤولي الصحة وعدوا بإستمرار التجارب المتقدمة للقاح بعد الإنتقادات التي طالته .

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أحدث التعليقات

سعد بُلع
استعدوا من الشهر القادم لمدة سنة او سنتين زيادة في فاتورة الكهرباء من 200 - 300 ريال لغرض تسديد القرض للبنوك !! في مارس / ابريل الماضي تفاجأ الكثير بزيادة الفاتورة بسبب عداد الكهرباء الجديد الذي دفعه المشترك رغم نفي شركة الكهرباء ذلك !!!!!!!!!!!!!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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