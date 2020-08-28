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بالفيديو.. لحظة الإطاحة بعمالة مخالفة استغلت فيلا سكنية لتخزين الكمامات والأدوية المغشوشة

Time منذ 11 دقيقة
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بالفيديو.. لحظة الإطاحة بعمالة مخالفة استغلت فيلا سكنية لتخزين الكمامات والأدوية المغشوشة

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين اليوم الجمعة عن الإطاحة بعمالة مخالفة استغلت فيلا سكنية لتخزين الكمامات والأدوية مجهولة المصدر والجوالات المقلدة وغيرها من المواد بهدف تعطيش السوق المحلي والتربح الغير مشروع .

وأظهر مقطع فيديو لحظة اقتحام ممثلي وزارة التجارة الفيلا ضمن الحملة الأمنية المشتركة مع الجمارك وهيئة الغذاء والدواء ، وتم ضبط أكثر من 2 مليون كمامة ، و1688 جوال مقلد ، و2084 سلك شاحن مغشوش ، وأكثر من 2500 اكسسوار مقلد لأجهزة الجوالات .

وأكدت " التجارة " أن هذه العمالة تهدف لتخزين السلع ورفع سعرها بعد ذلك ، حيث تم الكشف عن شقة سكنية تتبع نفس الفيلا يتم استغلالها لتجهيز الهواتف المحمولة المقلدة إلى ما قبل التوزيع ، وتم القبض على جميع المخالفين وإتخاذ الإجراءات النظامية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. جزاكم الله خير ياحماة الوطن .. خير ماسويتوا ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
فنان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
فنان
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
معروفه

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