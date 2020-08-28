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سد معاوية بن سفيان بالمدينة المنورة شاهد على الحضارة الإسلامية
منذ ساعة
497
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. جزاكم الله خير ياحماة الوطن .. خير ماسويتوا ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
فنان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
فنان
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
معروفه
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