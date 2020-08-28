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خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

Time منذ ساعة
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خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

الرياض (صدى):
كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، عن خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر؛حيث يتم ذلك من خلال 5 خطوات.

وتتمثل تلك الخطوات في: تسجيل الدخول في حسابك على أبشر؛ ثم الذهاب إلى خدمات المركبات واختيار الاستعلامات، واختيار "صلاحية التأمين على المركبات"، ثم تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وسيتم عرض صلاحية التأمين، وأخيرًا سيتم عرض صلاحية التأمين.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمرور، كانت قد قالت في وقت سابق، أن قيمة الغرامة المالية التي تتطلبها عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد على 150ريالًا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. جزاكم الله خير ياحماة الوطن .. خير ماسويتوا ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
فنان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
فنان
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
معروفه

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