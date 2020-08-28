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‏رئيس الوزراء الياباني يعتزم الاستقالة لأسباب صحية

Time منذ ساعة
Views 1553
‏رئيس الوزراء الياباني يعتزم الاستقالة لأسباب صحية

طوكيو (صدى):
أعلنت وسائل إعلام يابانية رسمية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يعتزم الاستقالة من منصبه بسبب حالته الصحية.

وكان شينزو آبي قد عاد من جديد إلى مستشفى في طوكيو، الاثنين، بعد زيارة سابقة الأسبوع الماضي استمرت 7 ساعات، سببها الرسمي الخضوع لفحوص طبية، مما أثار الشكوك من جديد حيال وضعه الصحي.

ودخل آبي إلى المستشفى "لإجراء فحوص إضافية"، كما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا خلال مؤتمر صحفي دوري، الذي أكد أنه لم يلحظ "تغييرا" في وضعه الصحي خلال لقاءاته اليومية معه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. جزاكم الله خير ياحماة الوطن .. خير ماسويتوا ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
فنان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
فنان
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
معروفه

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