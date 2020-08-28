رفع توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو اقتصاد المملكة

علي القحطاني (صدى):
كشف تقرير صندوق النقد الدولي بشأن اقتصاديات الشرق الأوسط وتأثيرات الجائحة، عن رفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في العام 2021 إلى 2.9% بدلًا عن توقعاته السابقة البالغة 2.2%.
وقلل الصندوق توقعاته لانكماش الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بشكل كبير إلى (-2.3%) بدلًا من (-6.5%)؛ فيما يعد هذا مؤشرًا على اتجاه اقتصاد المملكة للتعافي من آثار الجائحة.
ومن الجدير بالذكر، أن محمد الجدعان وزير المالية، قد كشف في تصريحات إعلامية سابقة، أن أرقام الاقتصاد في المملكة ستختلف عن توقعات صندوق النقد الدولي المتشائمة.