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بالفيديو.. قصة ابتزاز فتاة لمسن عبر أحد تطبيقات التواصل بـ«صورة مخلة»

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. قصة ابتزاز فتاة لمسن عبر أحد تطبيقات التواصل بـ«صورة مخلة»

عادل الحربي (صدى):
سرد الخبير التقني سعيد الدويغري، قصة تعرض أحد المسنين لواقعة ابتزاز بعدما استدرجته فتاة مراهقة وصورته في أوضاع مخلة لاستغلاله وابتزازه مادياً.

وأوضح سعيد الدويغري خلال مشاركته مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إن أحد كبار السن اخترق هاتفه بواسطة فتاة صغيرة في السن بعد أن استدرجته وقامت بتصويره في أوضاع مخلّة، وبعد ذلك قامت بابتزازه.

وأكد الخبير التقني، أن اختراق الأجهزة الذكية والحسابات والـ "واتساب" موجود منذ بداية ظهور "الإنترنت"، داعياً الشباب إلى ضرورة وضع حماية لهواتف آبائهم وأمهاتهم وتوعيتهم بهذا الأمر، منعاً لحدوث أي ضرر.

ونصح "الدويغري" الآباء بعدم المبالغة في شراء أجهزة ذكية بأسعار باهظة الثمن للأطفال، وإنما يكفي شراء جهاز بسعر بسيط مع وضع برامج أصلية لحمايته من الاختراق، لافتًا إلى أنه في حال تم اختراق الحساب أو الجهاز يجب التواصل مع الدعم الفني للحماية.  

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو فهد
التعاون فريق كبير ولا يتوقف على لاعب واتوامبا لاعب مؤثر ومتأكد ان توامبا سيكسب القضية والقرار فيه تجني واضح غلى اللاعب باعتبار عقده منتهي ولم يرفض اكمال الدوري للفترة التي توقف فيها النشاط انمارفض تجديد العقد
ابو فهد
التعاون فريق كبير ولا يتوقف على لاعب واتوامبا لاعب مؤثر ومتأكد ان توامبا سيكسب القضية والقرار فيه تجني واضح غلى اللاعب باعتبار عقده منتهي ولم يرفض اكمال الدوري للفترة التي توقف فيها النشاط انمارفض تجديد العقد
ابو عمار
حسبي الله عليه
زائــــر
صاحب النصيحه أكيد عنده ورشة ميكانيكا ويبي يشتغل ...؟؟؟ السياره أقل شييء دقيقتين تحميه بدون دوس البنزين بقوه...
ابو عمار
طيب يا راعية الوضح

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