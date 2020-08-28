«بغلف» يقدم 400 ألف ريالا لشراء مسكن لخالد الزيلعي

نواف السالم (صدى):
قدم عضو شرف نادي النصر، عبدالعزيز بغلف، عنّه وعن جماهير النصر مبلغ 400 ألف ريالًا للكابتن خالد الزيلعي لشراء شقة يسكن بها دعماً بعد أزمته الأخيرة.
وكان لاعب النصر السابق خالد الزيلعي، قد ظهر مؤخرًا بشكل يظهر من خلاله تأثير إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري على حركته ونطقه، لافتًا إلى أن أكثر ما يحزنه في تلك المحنة هو عدم قدرته على لعب كرة القدم، أو أي عمل آخر.
وطالب "الزيلعي" بمنح زوجته وظيفة حيث لا يوجد مصدر دخل له في الوقت الحالي؛ فيما زاره لاعبو النصر في منزله بعد أيام من تخصيص مكافأة فوزهم على التعاون لزميلهم.
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