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«بغلف» يقدم 400 ألف ريالا لشراء مسكن لخالد الزيلعي

Time منذ 23 دقيقة
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«بغلف» يقدم 400 ألف ريالا لشراء مسكن لخالد الزيلعي

نواف السالم (صدى):
قدم عضو شرف نادي النصر، عبدالعزيز بغلف، عنّه وعن جماهير النصر مبلغ 400 ألف ريالًا للكابتن خالد الزيلعي لشراء شقة يسكن بها دعماً بعد أزمته الأخيرة.

وكان لاعب النصر السابق خالد الزيلعي، قد ظهر مؤخرًا بشكل يظهر من خلاله تأثير إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري على حركته ونطقه، لافتًا إلى أن أكثر ما يحزنه في تلك المحنة هو عدم قدرته على لعب كرة القدم، أو أي عمل آخر.

وطالب "الزيلعي" بمنح زوجته وظيفة حيث لا يوجد مصدر دخل له في الوقت الحالي؛ فيما زاره لاعبو النصر في منزله بعد أيام من تخصيص مكافأة فوزهم على التعاون لزميلهم.

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أحدث التعليقات

معتر
النصر و الهلال هم الي بيوصل النهأي والنصر بيطق الهلال ١_3
سامي
الله يشفيه ويعافيه يارب العالمين ويعافي جميع مرضى المسلمين اللهم امين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك ياابا عبد الله ووالديا رحمة واسعه واسكنكم الفردوس الأعلى .. آمين ..
ابو عمار
افا الحين لاعب الكوره اذا توقف عن اللعب لاي سبب لا يدفع له راتب شهريا تقاعدي ... اجل من اين يعيش وكيف تمشي اموره في هذه الحياه ؟ المفروض يكون لهم راتب من التأمينات ليعيشو بكرامه واما تركهم بهذه الطريقه يعيشون على المساعدات فهذا خطاء يتحمله النادي ووزارة الشباب
ابو محمد 😎 ✍️
كفو كفو .. .. صح لسانتس ..

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