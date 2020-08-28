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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 47 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في القصيم، حائل، تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

معتر
النصر و الهلال هم الي بيوصل النهأي والنصر بيطق الهلال ١_3
سامي
الله يشفيه ويعافيه يارب العالمين ويعافي جميع مرضى المسلمين اللهم امين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك ياابا عبد الله ووالديا رحمة واسعه واسكنكم الفردوس الأعلى .. آمين ..
ابو عمار
افا الحين لاعب الكوره اذا توقف عن اللعب لاي سبب لا يدفع له راتب شهريا تقاعدي ... اجل من اين يعيش وكيف تمشي اموره في هذه الحياه ؟ المفروض يكون لهم راتب من التأمينات ليعيشو بكرامه واما تركهم بهذه الطريقه يعيشون على المساعدات فهذا خطاء يتحمله النادي ووزارة الشباب
ابو محمد 😎 ✍️
كفو كفو .. .. صح لسانتس ..

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