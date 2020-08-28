‏ترامب يعلن قبوله الترشح للرئاسة الأمريكية رسميا

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن قبوله الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر عقدها.
وقال دونالد ترامب، أمام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري: " سنحمي الولايات المتحدة من كل الأخطار"؛ مضيفًا: " الانتخابات المقبلة الأهم في تاريخ الولايات المتحدة".
وصرح ترامب أن منافسه جو بايدن ليس بمنقذ لأمريكا بل على العكس هو "يدمر فرصة الوظائف، والعظمة الأمريكية "، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة ستقرر ما إذا كانت إدارته سنتقذ الحلم الأمريكي.
وأوضح الرئيس الأمريكي، أن حدود بلاده اليوم أصبحت أكثر أمنا مما كانت عليه في السابق، وأنه "قبل دخول الفيروس الصيني كانت مستويات البطالة منخفضة بين الأمريكيين من أصل أفريقي"؛ مستطردًا: "منطقة الشرق الأوسط كانت متوترة قبل وصولي للرئاسة..لقد حاربنا داعش والقاعدة في أفغانستان ".