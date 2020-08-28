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‏ترامب يعلن قبوله الترشح للرئاسة الأمريكية رسميا

Time منذ ساعة
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‏ترامب يعلن قبوله الترشح للرئاسة الأمريكية رسميا

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن قبوله الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر عقدها.

وقال دونالد ترامب، أمام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري: " سنحمي الولايات المتحدة من كل الأخطار"؛ مضيفًا: " الانتخابات المقبلة الأهم في تاريخ الولايات المتحدة".

وصرح ترامب أن منافسه جو بايدن ليس بمنقذ لأمريكا بل على العكس هو "يدمر فرصة الوظائف، والعظمة الأمريكية "، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة ستقرر ما إذا كانت إدارته سنتقذ الحلم الأمريكي.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن حدود بلاده اليوم أصبحت أكثر أمنا مما كانت عليه في السابق، وأنه "قبل دخول الفيروس الصيني كانت مستويات البطالة منخفضة بين الأمريكيين من أصل أفريقي"؛ مستطردًا: "منطقة الشرق الأوسط كانت متوترة قبل وصولي للرئاسة..لقد حاربنا داعش والقاعدة في أفغانستان ".

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أحدث التعليقات

معتر
النصر و الهلال هم الي بيوصل النهأي والنصر بيطق الهلال ١_3
سامي
الله يشفيه ويعافيه يارب العالمين ويعافي جميع مرضى المسلمين اللهم امين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك ياابا عبد الله ووالديا رحمة واسعه واسكنكم الفردوس الأعلى .. آمين ..
ابو عمار
افا الحين لاعب الكوره اذا توقف عن اللعب لاي سبب لا يدفع له راتب شهريا تقاعدي ... اجل من اين يعيش وكيف تمشي اموره في هذه الحياه ؟ المفروض يكون لهم راتب من التأمينات ليعيشو بكرامه واما تركهم بهذه الطريقه يعيشون على المساعدات فهذا خطاء يتحمله النادي ووزارة الشباب
ابو محمد 😎 ✍️
كفو كفو .. .. صح لسانتس ..

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