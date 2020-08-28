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بلدية عنيزة تصادر 3.8 أطنان من المنتجات الغذائية خلال 6 أشهر

Time منذ 36 دقيقة
Views 1399
بلدية عنيزة تصادر 3.8 أطنان من المنتجات الغذائية خلال 6 أشهر

عنيزة (صدى):
نفذت بلدية عنيزة ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة في وكالة الخدمات بالبلدية 19124 جولة رقابية على مختلف المحال والمنشآت التجارية وذلك خلال النصف الثاني من عام 1441هـ.

وبين وكيل الخدمات بالبلدية محمد الحركان أن أعمال البلدية الرقابية لم تتأثر خلال جائحة كورونا، وذلك بفضل الله ثم بفضل خطة العمل التي تدرسها وتنفذها البلدية بشكل سنوي لأعمال الرقابة الميدانية لمختلف القطاعات، حيث تم القيام بالأعمال الرقابية بوضعها المعتاد إضافة للرقابة المشددة فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابع الحركان أنه تم خلال نفس الفترة ضبط أكثر من 4100 مخالفة، بالإضافة لمصادرة أكثر من 3800 كجم من مختلف المواد الغير صالحة للاستهلاك وفقاً للرقابة الميدانية وبدعم من مختبر البلدية الذي يقوم بتنفيذ الفحوصات المخبرية، بالإضافة إلى تنفيذ 100 جولة مشتركة مع قطاعات حكومية أخرى كهيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة وذلك للتأكد من تطبيق الأنظمة وسلامة السلع والأغذية المعروضة للمستهلكين وفق الأنظمة والأعمال المشتركة بين الجهات.

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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم زد قتلى الحوثيين الظالمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم زد قتلى الحوثيين الظالمين .. آمين ..

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