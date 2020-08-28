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جامعة جازان تعلن فتح باب التقديم على وظائف طبية وصحية

Time منذ ساعة
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جامعة جازان تعلن فتح باب التقديم على وظائف طبية وصحية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة جازان اليوم، عن فتح باب التقديم إلكترونيا على وظائف طبية وصحية عن طريق التعاقد على برنامج التشغيل الطبي المباشر.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة موسى محرق، أن فترة التقديم تمتد لـ 10 أيام ابتداء من الخميس الموافق 27/ 08/ 2020 ولغاية السبت الموافق 05/ 09/ 2020، لافتا النظر إلى أن الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي تشرف على عملية استقبال الطلبات إلكترونيا، ومراجعتها وتدقيقها وفقا للشروط والضوابط المعلنة، ودون الحاجة لمراجعة مقر الجامعة للتقديم أو للاستفسار وذلك عبر زيارة الرابط التالي للاطلاع على الشروط والضوابط والتسجيل: هنا

وأكد محرق حرص واهتمام معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على توفير وتسخير كافة الإمكانات والخدمات الإلكترونية للتسهيل على الراغبين عملية التقديم على الوظائف المعلنة، مبرزا في هذا الصدد أن معالي رئيس الجامعة أكد مرارا افتخار الجامعة بشباب وشابات الوطن الذين سيسهمون في تميز أداء الجامعة خدمة للوطن والمجتمع وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في العمل على تنمية الإنسان والمكان.

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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم زد قتلى الحوثيين الظالمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم زد قتلى الحوثيين الظالمين .. آمين ..

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