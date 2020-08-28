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ريهام سعيد تعلق على حكم حبس سما المصري

Time منذ 24 دقيقة
Views 444
ريهام سعيد تعلق على حكم حبس سما المصري

القاهرة (صدى):
علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، اليوم الجمعة، على الحكم القضائي الصادر ضد الراقصة سما المصري، الذي قضى بالسجن عامين بتهمة سبها وقذفها.

وأوضحت ريهام سعيد: " سبحان الله السنة اللي فاتت زي النهارده استقبلت خبر وقفي من المجلس الأعلى وفي عليهم لأن أنا مريضة سمنة.. ناس كتير اتخلت عني كانت بتعرفني فقط لشهرتي راحوا والأقنعة اترفعت واتصدمت في ناس كتير أوي ماشافوش مني غير كل خير ده غير الإهانة والسب " .

وأضافت الإعلامية المصرية: " ناس كتير أوي غلطت فيه وهما مش فاهمين حاجة، في نفس يوم وقفي من غير شماته ولكن بقناعة أن التوكل على ربنا فقط حتى لو ملكش حد كفاية بعد سنة النهارده يتفك الوقف، واللي عايرني إني مش بشتغل اتطرد شر طردة والمجلس الأعلى اتحل وسما أخدت حكم واللي كانوا بيعملوا فيديوهات ضدي حالتهم كرب واعتذروا في أقل من سنة رجع الحق عشان ربنا عادل وعظيم وكريم واللي عند ربنا مابيروحش. بشكرك يا رب " .

واستطردت:" بشكر المحامي شعبان سعيد اللي في ضهري طول الوقت بشكر زوجي بشكر أي حد كلمني أو سأل عليّ وأنا مش بشتغل ومذيعة ومكسرة الدنيا بشكر الناس الأصيلة الجدعة زي الفانز وزي حمدي بدر ومحمد رمضان وياسمين عبدالعزيز وبدريه طلبة ودينا ومي كساب وإيمان العاصي وأصالة وأحمد رزق وعلاء الشربيني وسعد الصغير " .

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أحدث التعليقات

المليليح
الرجال ساحب عليكم وراح هههههههههه والله كل ماشوف المقطع يوم يروح ادواردو لمدرب النصر يشتكي بيتروس افطس ضحك هههههههههههههههههههه
Z
اللهم آمين..
المليليح
ياخي أخبار الصحيفه عن كل الأندية السعودية ماعدا الهلال ( ازمه وازمه وتثير الجدل وصعوبة ومعاناة) 🙄🙄🙄🙄 راح ادواردو وغير ادواردو ولا قالوا ازمه ولا شي ويفتكروا ان اللاعب الأجنبي اذا غادر فريقة انها فضيحه وعار ولازم نحاول نلم الموضوع ونجيبها بطريقة وصورة حلوة .. وهذا عيب صحيفه صدى الهلالية .. ياجماعه الخير لاعب لقى مصلحته وراح مو طلاق وفضيحه 😁😁
أبو ريان
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الوفا طبعي
ياااااااااارب ياحي ياقيوم يامن أمره بحرفين يقول كن فيكون تشفي خالد الزيلعي وتشفي امي وجميع مرضى المسلمين 🤲

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