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أزمة تاوامبا مع إدارة التعاون تشهد تطورا جديدا

Time منذ 6 ساعات
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أزمة تاوامبا مع إدارة التعاون تشهد تطورا جديدا

نواف السالم (صدى):
وافق مركز التحكيم الرياضي النظر في استئناف اللاعب الكاميرون اللاعب ليندر تاوامبا مع نادي التعاون، ضد قرار اتحاد كرة القدم القاضي بمنع الأندية السعودية من التعاقد معه على خلفية عدم تمديده عقده مع ناديه.

ويأتي ذلك على اعتبار أن القضية من القضايا المستعجلة بطلب من المدعي بسبب قِصَر فترة التسجيل، التي تنتهي في 15 أكتوبر المقبل.

وكان تاوامبا قد لجأ لمركز التحكيم عن طريق إحدى شركات المحاماة في الرياض للاستئناف ضد قرار منع جميع الأندية السعودية، في الدرجتين الممتازة والأولى، من التعاقد معه في الموسم الجاري والمواسم المقبلة.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
التعاون فريق كبير ولا يتوقف على لاعب واتوامبا لاعب مؤثر ومتأكد ان توامبا سيكسب القضية والقرار فيه تجني واضح غلى اللاعب باعتبار عقده منتهي ولم يرفض اكمال الدوري للفترة التي توقف فيها النشاط انمارفض تجديد العقد
ابو فهد
التعاون فريق كبير ولا يتوقف على لاعب واتوامبا لاعب مؤثر ومتأكد ان توامبا سيكسب القضية والقرار فيه تجني واضح غلى اللاعب باعتبار عقده منتهي ولم يرفض اكمال الدوري للفترة التي توقف فيها النشاط انمارفض تجديد العقد
ابو عمار
حسبي الله عليه
زائــــر
صاحب النصيحه أكيد عنده ورشة ميكانيكا ويبي يشتغل ...؟؟؟ السياره أقل شييء دقيقتين تحميه بدون دوس البنزين بقوه...
ابو عمار
طيب يا راعية الوضح

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