الأعداد السابقة للصحيفة

أزمة تاوامبا مع إدارة التعاون تشهد تطورا جديدا

Time منذ ساعة
Views 2112
Comment 2
أزمة تاوامبا مع إدارة التعاون تشهد تطورا جديدا

نواف السالم (صدى):
وافق مركز التحكيم الرياضي النظر في استئناف اللاعب الكاميرون اللاعب ليندر تاوامبا مع نادي التعاون، ضد قرار اتحاد كرة القدم القاضي بمنع الأندية السعودية من التعاقد معه على خلفية عدم تمديده عقده مع ناديه.

ويأتي ذلك على اعتبار أن القضية من القضايا المستعجلة بطلب من المدعي بسبب قِصَر فترة التسجيل، التي تنتهي في 15 أكتوبر المقبل.

وكان تاوامبا قد لجأ لمركز التحكيم عن طريق إحدى شركات المحاماة في الرياض للاستئناف ضد قرار منع جميع الأندية السعودية، في الدرجتين الممتازة والأولى، من التعاقد معه في الموسم الجاري والمواسم المقبلة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

المليليح
الرجال ساحب عليكم وراح هههههههههه والله كل ماشوف المقطع يوم يروح ادواردو لمدرب النصر يشتكي بيتروس افطس ضحك هههههههههههههههههههه
Z
اللهم آمين..
المليليح
ياخي أخبار الصحيفه عن كل الأندية السعودية ماعدا الهلال ( ازمه وازمه وتثير الجدل وصعوبة ومعاناة) 🙄🙄🙄🙄 راح ادواردو وغير ادواردو ولا قالوا ازمه ولا شي ويفتكروا ان اللاعب الأجنبي اذا غادر فريقة انها فضيحه وعار ولازم نحاول نلم الموضوع ونجيبها بطريقة وصورة حلوة .. وهذا عيب صحيفه صدى الهلالية .. ياجماعه الخير لاعب لقى مصلحته وراح مو طلاق وفضيحه 😁😁
أبو ريان
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الوفا طبعي
ياااااااااارب ياحي ياقيوم يامن أمره بحرفين يقول كن فيكون تشفي خالد الزيلعي وتشفي امي وجميع مرضى المسلمين 🤲

أخر الأخبار

ريهام سعيد تعلق على حكم حبس سما المصري
ريهام سعيد تعلق على حكم حبس سما المصري
Time منذ 23 دقيقة Views 434
المشروبات الغازية تدمر المناعة وتسبب الاكتئاب
المشروبات الغازية تدمر المناعة وتسبب الاكتئاب
Time منذ 32 دقيقة Views 1345
تركي العجمة يسأل خالد الزيلعي : متى بدأت المشكلة معك وهل تشعر بتحسن ؟
تركي العجمة يسأل خالد الزيلعي : متى بدأت المشكلة معك وهل تشعر بتحسن ؟
Time منذ ساعة Views 459
إتلاف 120 كيلوجراما من الدهون مجهولة المصدر داخل مركبة في مكة
إتلاف 120 كيلوجراما من الدهون مجهولة المصدر داخل مركبة في مكة
Time منذ ساعة Views 1483
أزمة تاوامبا مع إدارة التعاون تشهد تطورا جديدا
أزمة تاوامبا مع إدارة التعاون تشهد تطورا جديدا
Time منذ ساعة Views 2112
إمارة المدينة المنورة تعلق على إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في ينبع والعيص
إمارة المدينة المنورة تعلق على إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في ينبع والعيص
Time منذ ساعة Views 1910
رجل يذبح زوجته ويفرم لحمها للكلاب
رجل يذبح زوجته ويفرم لحمها للكلاب
Time منذ ساعتين Views 1490
«التعليم» توجه بضرورة توزيع المعلمين على الحضور ليوم واحد في الأسبوع
«التعليم» توجه بضرورة توزيع المعلمين على الحضور ليوم واحد في الأسبوع
Time منذ ساعتين Views 2193
حلقة مدرجاتنا لمباراة الهلال والفيصلي
حلقة مدرجاتنا لمباراة الهلال والفيصلي
Time منذ ساعتين Views 874
طارق كيال : أنا أحب التحدي وأول شيء أعمله أجلس مع المدرب
طارق كيال : أنا أحب التحدي وأول شيء أعمله أجلس مع المدرب
Time منذ ساعتين Views 943