أزمة تاوامبا مع إدارة التعاون تشهد تطورا جديدا

نواف السالم (صدى):
وافق مركز التحكيم الرياضي النظر في استئناف اللاعب الكاميرون اللاعب ليندر تاوامبا مع نادي التعاون، ضد قرار اتحاد كرة القدم القاضي بمنع الأندية السعودية من التعاقد معه على خلفية عدم تمديده عقده مع ناديه.
ويأتي ذلك على اعتبار أن القضية من القضايا المستعجلة بطلب من المدعي بسبب قِصَر فترة التسجيل، التي تنتهي في 15 أكتوبر المقبل.
وكان تاوامبا قد لجأ لمركز التحكيم عن طريق إحدى شركات المحاماة في الرياض للاستئناف ضد قرار منع جميع الأندية السعودية، في الدرجتين الممتازة والأولى، من التعاقد معه في الموسم الجاري والمواسم المقبلة.