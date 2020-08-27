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«التعليم» توجه بضرورة توزيع المعلمين على الحضور ليوم واحد في الأسبوع

Time منذ 57 دقيقة
Views 1814
«التعليم» توجه بضرورة توزيع المعلمين على الحضور ليوم واحد في الأسبوع

الرياض (صدى):
أكدت وزارة التعليم للمدارس، اليوم الجمعة، على ضرورة توزيع المعلمين والمعلمات على الحضور ليوم واحد في الأسبوع، مع توزيع التخصصات على الأسبوع، وإشعار أولياء الأمور بجدول تواجدهم وفق تخصصاتهم.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد التقى أمس الخميس، بمديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة؛ للاطلاع على آخر الاستعدادات والتجهيزات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وضمان استمرار العملية التعليمبة عن بُعد لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية للجائحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام، أن الاجتماع ناقش التقارير الميدانية لاستكمال وصول الكتب الدراسية للمدارس، وآلية توزيعها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في ذلك، كما ناقش جاهزية جداول الحصص الدراسية في الفصول الافتراضية لمنصة مدرستي البالغة أكثر من 250 ألف فصل افتراضي.

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أحدث التعليقات

هلالي واضح
لا أحد يشك في حبك وعشقك للهلال اما اللذين يشككون فقد شككو في رؤساء انديتهم وابرز لاعبينهم . لذى السعه وذر الملح تألمهم كثير جدا يا سبور ادوارد بالتوفيق لك في مستقبلك مع فريقك الجديد
ناقد رياضي
عقوبة لجنة الإنضباط خفيفة ( تسكيت الاعلام ) وترضيه للشخصية النافذة النصراويه على وزارة الرياضة ووزيرها ورئيس الاتحاد اللذان لا ناقة لهما !!!
زائر
وزوجها يوسف مارس معها الجنس خارج الزواج الشرعي وحملت منه وبضغط من والد زوجها عقد عليها. وهي من نشرته في انستغرام ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عسى خير إن شاء الله
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عسى خير إن شاء الله

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