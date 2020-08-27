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ضبط تشكيل عصابي متورط في سرقة شاحنات وأطنان حديد بالشرقية

Time منذ 25 دقيقة
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ضبط تشكيل عصابي متورط في سرقة شاحنات وأطنان حديد بالشرقية

الظهران (صدى):
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والتزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها.

أسفرت - بفضل الله - عن تمكّن شرطة محافظة الظهران من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من ثلاثة أشخاص (مواطنٌ ومقيمان من الجنسية المصرية أعمارهم في العقد الرابع)، لتورطهم بسرقة (5) شاحنات نقل خفيف، متعطلة وغير مستخدمة، وتزوير رُخص سير لها، وبيعها على أنها تالفة، إضافة إلى سرقة (14) طن حديد من برج تحت الإنشاء في محافظة الخبر، وضُبط بحوزتهم عدداً من الأدوات والمعدات المستخدمة في تزوير الوثائق ومبلغ (22,000) ريال، وعدداً من رُخص السير المزورة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة .

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن

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