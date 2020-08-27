شاهد.. نجمة أمريكية تعبر عن رفضها لـ «ترامب» بنشر صورة عارية لـ «ميلانيا»

واشنطن (صدى):
شنت النجمة الأمريكية كاردي بي، حربًا جديدة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حيث عبرت مرارًا عن عدم رضاها عن سياسته.
وهذه المرة أعربت النجمة الأمريكية عن غضبها بنشر صورة زوجته ميلانيا ترامب وهي عارية وانتقادها عن طريق حسابها على موقع "تويتر".
ونشرت المغنية الأمريكية، صورة ميلانيا العارية، بعد تغريدة نشرتها مرشحة سابقة من الحزب الجمهوري، تدع ديانا لورين كتبت فيها أن أمريكا بحاجة إلى المزيد من ميلانيا وليس كاردي.
وبعد خطاب ميلانيا لدعم دونالد ترامب في المؤتمر الجمهوري، واصلت لورين انتقادها لكاردي بي، حيث كتبت: "أمريكا بحاجة إلى المزيد من النساء مثل ميلانيا ترامب والقليل جدًا مثل كاردي بي".
وأعادت كاردي نشر تغريدة لورين مع صورة ميلانيا ترامب لمجلة Max الفرنسية في 1995 والتي ظهرت فيها عارية تمامًا.
وكانت قد أكدت كاردي على أن كل ما تريده هو طرد ترامب، نظرًا لأنه ينشر الفتنة.
يذكر أنه لم تكن هذه المرة الأولى لميلانيا، حيث ظهرت عارية أيضًا على غلاف مجلة جي كيو؛ ويرى ترامب أنه لا توجد مشاكل في هذا الأمر بقوله : "كانت ميلانيا واحدة من أنجح العارضات وقامت بتصوير العديد من الصور، من ضمنها أغلفة المجلات الكبرى".