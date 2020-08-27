الأعداد السابقة للصحيفة

توجيه بمراجعة عقوبة الإعدام بحق 3 قُصّر

Time منذ 15 دقيقة
Views 1407
توجيه بمراجعة عقوبة الإعدام بحق 3 قُصّر

نايف السالم (صدى):
أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب، توجيهًا بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة.

وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد، أن الأحكام كانت بحق كل من " علي النمر، وداود المرهون، وعبدالله الزاهر " ، إذ تم اتهامهم بارتكاب جرائم ترتبط بالإرهاب، قبل بلوغهم الثامنة عشرة من العمر، وفقًا لـ "عكاظ".

وقال العواد، إن " أمر النائب العام يمثل خطوة مهمة في طريق إصلاح النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان في السعودية، مضيفًا: "هذه التحركات تشكل التزاماً حقيقياً بتنفيذ الإصلاحات فعلياً، وليس فقط على الورق".

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبدالله
الله لا يبلانا بما ابتلاك به من مرض في اخلاقك.
عبدالله
بكره ينقلب عليه ويحطه بالاقامه الجبريه
abdul
وللبطريرك علاقة مع " استطراك " علي وزن استخراء .
ابوسلطان
التاجر مهو جمعية خيرية.. اي رسوم تفرض عليه بترحل على ظهرك.. لةنه لو ماسوى كذا راح يخسر ويمشي الموظفين السعوديين وغيرهم والكل نفس الشي والحكومة عارفه بذا الشي.. عشان كذا لا تفرح بكثره الرسوم على التجار
عبدالله
يا حبيبي! يعني راح يجوا الروسيات صاحبات وظيفة العلاقات العامه-زي اللي في دبي. الوظيفة عالورق: علاقات عامه او موظفة استقبال في فندق. الوظيفة الحقيقية: فناة ليل. الله يستر

أخر الأخبار

شاهد.. بطل فيلم "هوم ألون" يكشف عمره الحقيقي
شاهد.. بطل فيلم "هوم ألون" يكشف عمره الحقيقي
Time منذ 18 ثانية Views 1000
4 أعراض للإصابة بـ"كورونا" تستدعي زيارة الطبيب على الفور
4 أعراض للإصابة بـ"كورونا" تستدعي زيارة الطبيب على الفور
Time منذ 6 دقائق Views 1232
توجيه بمراجعة عقوبة الإعدام بحق 3 قُصّر
توجيه بمراجعة عقوبة الإعدام بحق 3 قُصّر
Time منذ 15 دقيقة Views 1407
تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك
تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك
Time منذ 23 دقيقة Views 1646
تخصيص خطبة الجمعة عن أهمية التعليم عن بعد ودور الأسرة في إنجاحه
تخصيص خطبة الجمعة عن أهمية التعليم عن بعد ودور الأسرة في إنجاحه
Time منذ 34 دقيقة Views 1454
أب يقتل طفلته بـ"سلك كهرباء"
أب يقتل طفلته بـ"سلك كهرباء"
Time منذ 39 دقيقة Views 399
طارق كيال مشرفًا عامًا على الكرة في الأهلي
طارق كيال مشرفًا عامًا على الكرة في الأهلي
Time منذ 44 دقيقة Views 1640
موسكو والرياض تحددان موعد تسهيل إجراءات التأشيرة
موسكو والرياض تحددان موعد تسهيل إجراءات التأشيرة
Time منذ 52 دقيقة Views 1583
بومبيو: العقوبات الأممية على إيران ستعود في سبتمبر
بومبيو: العقوبات الأممية على إيران ستعود في سبتمبر
Time منذ ساعة Views 1495
شاهد .. كيفية التعامل مع المصاب بغيبوبة السكر بالشكل الصحيح
شاهد .. كيفية التعامل مع المصاب بغيبوبة السكر بالشكل الصحيح
Time منذ ساعة Views 1908