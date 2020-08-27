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موسكو والرياض تحددان موعد تسهيل إجراءات التأشيرة

Time منذ 51 دقيقة
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موسكو والرياض تحددان موعد تسهيل إجراءات التأشيرة

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الخارجية الروسية أن عن موعد تسهيل إجراءات التأشيرة بين موسكو والرياض.

وقالت الخارجية إن موسكو والرياض ستبدآن في تيسير إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين اعتبارًا من 30 أغسطس الحالي.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم: "ابتداء من 30 أغسطس ستدخل مذكرة التفاهم بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة المملكة العربية السعودية للتأشيرات لمواطني البلدين حيز التنفيذ. تم التوقيع على المذكرة في الرياض في 14 أكتوبر 2019".

تجدر الإشارة إلى أن المذكرة تنص على إصدار تأشيرات سياحية متعددة الاستخدام لمدة تصل إلى ستة أشهر لمواطني البلدين، وتأشيرات خاصة متعددة الاستخدام لمدة تصل إلى عام واحد، بالإضافة إلى تأشيرات دخول متعددة خاصة وإنسانية، لمدة تصل إلى 5 سنوات.

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أحدث التعليقات

عبدالله
بكره ينقلب عليه ويحطه بالاقامه الجبريه
abdul
وللبطريرك علاقة مع " استطراك " علي وزن استخراء .
ابوسلطان
التاجر مهو جمعية خيرية.. اي رسوم تفرض عليه بترحل على ظهرك.. لةنه لو ماسوى كذا راح يخسر ويمشي الموظفين السعوديين وغيرهم والكل نفس الشي والحكومة عارفه بذا الشي.. عشان كذا لا تفرح بكثره الرسوم على التجار
عبدالله
يا حبيبي! يعني راح يجوا الروسيات صاحبات وظيفة العلاقات العامه-زي اللي في دبي. الوظيفة عالورق: علاقات عامه او موظفة استقبال في فندق. الوظيفة الحقيقية: فناة ليل. الله يستر
ابو ياسر..
بلا غباء...... وحماقه ايش نريد بأخبار العراق..... صحيفه سعوديه.... لا بد ان تأتي بالاخبار التي تخص بلدنا وهمومه ومشاكله بلا عراق بلا سوريا استحو من الخرابط السامجه

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