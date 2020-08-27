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بومبيو: العقوبات الأممية على إيران ستعود في سبتمبر

Time منذ ساعة
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بومبيو: العقوبات الأممية على إيران ستعود في سبتمبر

واشنطن (صدى):
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عودة العقوبات الأممية على إيران بعد منتصف ليلة العشرين من سبتمبر القادم.

ونشر بومبيو تغريدة اليوم عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها: "خلال الأسبوع الماضي، أطلقت الولايات المتحدة عملية لمدة 30 يوماً، لاستعادة كل عقوبات الأمم المتحدة تقريباً على إيران، بعد فشل مجلس الأمن في التمسك بمهمته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين"، مشيراً إلى أن هذه العقوبات ستعود في منتصف ليل 20 سبتمبر بتوقيت غرينتش.

كما نشر وزير الخارجية تغريدة أخرى تعهد فيها بمعارضة الولايات المتحدة لأي قرار يقدم لمجلس الأمن يرمي إلى تخفيف العقوبات على إيران.

وجاء في التغريدة "إذا تقدم أي عضو بمجلس الأمن بقرار يهدف إلى مواصلة تخفيف العقوبات على إيران، ستعارضه الولايات المتحدة، وإذا لم يقدم أي قرار، فإن العقوبات على إيران ستعود في 20 سبتمبر، هكذا يعمل قرار مجلس الأمن رقم 2231".

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أحدث التعليقات

عبدالله
بكره ينقلب عليه ويحطه بالاقامه الجبريه
abdul
وللبطريرك علاقة مع " استطراك " علي وزن استخراء .
ابوسلطان
التاجر مهو جمعية خيرية.. اي رسوم تفرض عليه بترحل على ظهرك.. لةنه لو ماسوى كذا راح يخسر ويمشي الموظفين السعوديين وغيرهم والكل نفس الشي والحكومة عارفه بذا الشي.. عشان كذا لا تفرح بكثره الرسوم على التجار
عبدالله
يا حبيبي! يعني راح يجوا الروسيات صاحبات وظيفة العلاقات العامه-زي اللي في دبي. الوظيفة عالورق: علاقات عامه او موظفة استقبال في فندق. الوظيفة الحقيقية: فناة ليل. الله يستر
ابو ياسر..
بلا غباء...... وحماقه ايش نريد بأخبار العراق..... صحيفه سعوديه.... لا بد ان تأتي بالاخبار التي تخص بلدنا وهمومه ومشاكله بلا عراق بلا سوريا استحو من الخرابط السامجه

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