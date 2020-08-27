شاهد.. خطأ كارثي لـ«تلفزيون قطر» يحول بشارة الراعي من «بطريرك» إلى بطريق

ماجد القزيز (صدى):
وقع التلفزيون القطري في خطأ كارثي وضعه في مأزق كبير بعد أن وصف مذيع إحدى نشراتها الإخبارية بشارة الراعي بالبطريق بدلا من بطريرك.
وأثار مذيع إحدى نشرات قناة قطر الإخبارية جدلًا بعد الخطأ في حق البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وكان مذيع تلفزيون قطر يقرأ خبرا عن زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل الثاني ولقائه مع بطريرك الطائفة المارونية اللبنانية، وقال المذيع بالخطأ "البطريق" بدلا من "البطريرك" بضعة مرات خلال قراءة الخبر، لينتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مع انتقادات للمذيع.
وبطريرك هي رتبة دينية وجمعها بطاركة وهي من أصل يوناني وتعني الأب الرئيس والسيد وأعلى مرتبة مسؤولة.