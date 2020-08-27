الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. خطأ كارثي لـ«تلفزيون قطر» يحول بشارة الراعي من «بطريرك» إلى بطريق

Time منذ 20 دقيقة
Views 1528
شاهد.. خطأ كارثي لـ«تلفزيون قطر» يحول بشارة الراعي من «بطريرك» إلى بطريق

ماجد القزيز (صدى):
وقع التلفزيون القطري في خطأ كارثي وضعه في مأزق كبير بعد أن وصف مذيع إحدى نشراتها الإخبارية بشارة الراعي بالبطريق بدلا من بطريرك.

وأثار مذيع إحدى نشرات قناة قطر الإخبارية جدلًا بعد الخطأ في حق ​البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وكان مذيع تلفزيون قطر يقرأ خبرا عن زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل الثاني ولقائه مع بطريرك الطائفة المارونية اللبنانية، وقال المذيع بالخطأ "البطريق" بدلا من "البطريرك" بضعة مرات خلال قراءة الخبر، لينتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مع انتقادات للمذيع.

وبطريرك هي رتبة دينية وجمعها بطاركة وهي من أصل يوناني وتعني الأب الرئيس والسيد وأعلى مرتبة مسؤولة.

 

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
هؤلاء الصينيون عاشوا ٥ اشهر في المملكة سالمين، وركبوا الطائرة سالمين كغيرهم من ركاب تلك الرحلة ! ولم تظهر لهم اعراض الوباء / لم يكتشف اصابتهم الّا بعدما نزلوا من الطيارة في بلدهم، واستنشقوا هواء بلدهم واكلوا وجبات بلدهم، وعاشروا ازواج بلدهم.... اجل القول "العرق دساس" صحيح. ومفروض المقاطعة تتم من السلطات السعوجية علي كل رحلة قادمة من الصين، برا وبحرا وجوا. قال ايش: السلطات الصينية تعلّق الرحلات القادمة من المملكة. صِين وعينه قوية.
نجاة محمد
كلام جميل من اسد الهلال
حمد
الله يكون في عون المواطنيين يتحملوا فاتورة الموجة الثانية مثل ماتحملوا تكاليف الاولى
عارف
قتلوا داخل ارضهم اليمن من قبل اطراف من خارج اليمن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان

أخر الأخبار

سبب مبايعة الملك عبدالعزيز للحكم بعد فتح الرياض
سبب مبايعة الملك عبدالعزيز للحكم بعد فتح الرياض
Time منذ 20 ثانية Views 1001
شاهد.. أمير القصيم يمازح شاب يتحدث الفرنسية في مهرجان التمور
شاهد.. أمير القصيم يمازح شاب يتحدث الفرنسية في مهرجان التمور
Time منذ 10 دقائق Views 1316
شاهد.. خطأ كارثي لـ«تلفزيون قطر» يحول بشارة الراعي من «بطريرك» إلى بطريق
شاهد.. خطأ كارثي لـ«تلفزيون قطر» يحول بشارة الراعي من «بطريرك» إلى بطريق
Time منذ 20 دقيقة Views 1528
المرور : الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات في أي وقت عبر"أبشر"
المرور : الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات في أي وقت عبر"أبشر"
Time منذ 25 دقيقة Views 1356
شاهد.. انتقال إدواردو إلى شباب الأهلي الإماراتي
شاهد.. انتقال إدواردو إلى شباب الأهلي الإماراتي
Time منذ 32 دقيقة Views 1565
خطوات إضافة الأبناء على "توكلنا"
خطوات إضافة الأبناء على "توكلنا"
Time منذ 49 دقيقة Views 1672
لحظة سرقة هاتف موظفة بلمح البصر
لحظة سرقة هاتف موظفة بلمح البصر
Time منذ 52 دقيقة Views 425
الغش في البيع عيني عينك
الغش في البيع عيني عينك
Time منذ 53 دقيقة Views 426
الهشبول: أليس من حق رئيس النصر الاستئناف؟
الهشبول: أليس من حق رئيس النصر الاستئناف؟
Time منذ 57 دقيقة Views 1708
شاهد.. لحظات لاستهداف مليشيات الحوثي بمقاتلات التحالف العربي
شاهد.. لحظات لاستهداف مليشيات الحوثي بمقاتلات التحالف العربي
Time منذ ساعة Views 1714