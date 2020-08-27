الأعداد السابقة للصحيفة

تعرف على الأسعار الجديدة لسيارات ميتسوبيشي 2020 – 2021

Time منذ 21 دقيقة
Views 1437
تعرف على الأسعار الجديدة لسيارات ميتسوبيشي 2020 – 2021

أميرة خالد (صدى):
اختلفت أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث جاءت أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 – 2021 كالآتي :

ميتسوبيشي باجيرو : GLS فل اوبشن 6 سلندر 3.5 لتر سعة الخزان 88 لتر دفع رباعي بسعر 110,000 ريال، وميتسوبيشي مونتيرو سبورت : GLX ستاندر بسعر 115,600 ريال، GLS-HL نص فل بسعر 125,835 ريال، GLS فل كامل بسعر 142,280 ريال

وميتسوبيشي اوتلاندر ML استاندر بسعر 86,850 ريالHL نص فل بسعر 107,090 ريال، GLS-HL فل كامل بسعر 109,505 ريال.

وميتسوبيشي L200 بمحرك 4 سلندر 2.4 لتر :غمارة بسعر 65,299 ريال، غمارتين وسط بسعر 74,499 ريال،

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طير خمستها حسبي الله عليه😡
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بكرة وخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

أخر الأخبار

مغربية تورطت مع حلالها
مغربية تورطت مع حلالها
Time منذ دقيقة Views 91
السماح بدخول الشاحنات القادمة للمملكة والعابرة لأراضيها من جميع الدول
السماح بدخول الشاحنات القادمة للمملكة والعابرة لأراضيها من جميع الدول
Time منذ دقيقتين Views 1044
ضاعت علومه وسط البحر
ضاعت علومه وسط البحر
Time منذ 3 دقائق Views 134
توقعات بظهور موجة ثانية من كورونا في وقت مبكر من العام الجاري
توقعات بظهور موجة ثانية من كورونا في وقت مبكر من العام الجاري
Time منذ 12 دقيقة Views 1285
تعرف على الأسعار الجديدة لسيارات ميتسوبيشي 2020 – 2021
تعرف على الأسعار الجديدة لسيارات ميتسوبيشي 2020 – 2021
Time منذ 21 دقيقة Views 1437
«التعليم» توجه ببدء اليوم الدراسي عند التاسعة بدلًا من السابعة
«التعليم» توجه ببدء اليوم الدراسي عند التاسعة بدلًا من السابعة
Time منذ 31 دقيقة Views 1651
النوم بعد الاستحمام يسبب جلطة بالمخ !
النوم بعد الاستحمام يسبب جلطة بالمخ !
Time منذ 31 دقيقة Views 318
محمد رمضان يستعرض طائرته الخاصة أمام الجمهور(فيديو)
محمد رمضان يستعرض طائرته الخاصة أمام الجمهور(فيديو)
Time منذ 31 دقيقة Views 1321
معاقبة حظر التجول
معاقبة حظر التجول
Time منذ 33 دقيقة Views 263
غوميز يغازل فهد بن نافل برسالة مؤثرة
غوميز يغازل فهد بن نافل برسالة مؤثرة
Time منذ 38 دقيقة Views 1734