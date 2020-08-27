تعرف على الأسعار الجديدة لسيارات ميتسوبيشي 2020 – 2021

أميرة خالد (صدى):
اختلفت أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث جاءت أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 – 2021 كالآتي :
ميتسوبيشي باجيرو : GLS فل اوبشن 6 سلندر 3.5 لتر سعة الخزان 88 لتر دفع رباعي بسعر 110,000 ريال، وميتسوبيشي مونتيرو سبورت : GLX ستاندر بسعر 115,600 ريال، GLS-HL نص فل بسعر 125,835 ريال، GLS فل كامل بسعر 142,280 ريال
وميتسوبيشي اوتلاندر ML استاندر بسعر 86,850 ريالHL نص فل بسعر 107,090 ريال، GLS-HL فل كامل بسعر 109,505 ريال.
وميتسوبيشي L200 بمحرك 4 سلندر 2.4 لتر :غمارة بسعر 65,299 ريال، غمارتين وسط بسعر 74,499 ريال،