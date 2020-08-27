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البدء في تركيب لوحات إلكترونية على جسور الرياض
منذ 43 دقيقة
1568
الرياض (صدى):
بدأت أمانة الرياض في تركيب لوحات إلكترونية، اليوم الخميس، على جسور مدينة الرياض.
ويبلغ عدد اللوحات التي سيتم تركيبها 75 لوحة إلكترونية وسيتم تشغيلها الأسبوع المقبل.
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طير خمستها حسبي الله عليه😡
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بكرة وخير
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
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