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البدء في تركيب لوحات إلكترونية على جسور الرياض

Time منذ 43 دقيقة
Views 1568
البدء في تركيب لوحات إلكترونية على جسور الرياض

الرياض (صدى):

بدأت أمانة الرياض في تركيب لوحات إلكترونية، اليوم الخميس، على جسور مدينة الرياض.

ويبلغ عدد اللوحات التي سيتم تركيبها 75 لوحة إلكترونية وسيتم تشغيلها الأسبوع المقبل.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طير خمستها حسبي الله عليه😡
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بكرة وخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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