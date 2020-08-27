الأعداد السابقة للصحيفة

توجيه بحصول العاملين في تطبيقات التوصيل على تعويض «ساند»

Time منذ 25 دقيقة
Views 1347
توجيه بحصول العاملين في تطبيقات التوصيل على تعويض «ساند»

علي القحطاني (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيهًا يقضي باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض ساند.

ومن جانبه، ثمن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان، الموافقة على شمول الأشخاص المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فايروس كورونا (ساند)، وفقا لعكاظ.

يشار إلى أنه سيتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
الشبك عمل شغله اللي وراه يفرفر من الحقد والبغض فضحتهم تسجيلات المقبور القذافي ناس فيهم حقد كبير ولايامن جانبهم
زائر
قناة الخنزيره بوق الحوثي والمجوسي الكذب والحقد ديدنهم علي اللعنه خباثه وبغض فيهم هم واللي مشغلينهم
بلبل البحر
إنا لله وإنا إليه راجعون.. حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم.. شرب مسكر واقتحام بيوت واعتداء جسدي وجنسي مع عجوز!!
نجاة محمد
ما قصرت و لن ننساك و ربنا يوفقك في ناديك الجديد
فهد
فريق التحكيم النصر وتغير اكثر من لجنه العام الماضي علشان يأخذ الدوري وظلم الهلال وضربة جزاء واضحه لسلمان الفرج الدور الأول من اجل نادي الفقر وظلم اغلب الفرق وفي النهايه اخذ الدوري بجهود الاتحاد السعودي وخليل جلال

أخر الأخبار

روان بن حسين ردت على معلقة دعتها لممارسة الزنا لكسب الأموال
روان بن حسين ردت على معلقة دعتها لممارسة الزنا لكسب الأموال
Time منذ 10 دقائق Views 184
إطلاق سراح رئيس مالي المعزول
إطلاق سراح رئيس مالي المعزول
Time منذ 11 دقيقة Views 1237
أخضر الصالات يجري تمارين لياقية وبدنية
أخضر الصالات يجري تمارين لياقية وبدنية
Time منذ 16 دقيقة Views 1262
توجيه بحصول العاملين في تطبيقات التوصيل على تعويض «ساند»
توجيه بحصول العاملين في تطبيقات التوصيل على تعويض «ساند»
Time منذ 25 دقيقة Views 1347
دب يهاجم مذيعة خلف الكواليس
دب يهاجم مذيعة خلف الكواليس
Time منذ 28 دقيقة Views 202
انفجار داخل سيارة بعد ارتفاع درجة الحرارة
انفجار داخل سيارة بعد ارتفاع درجة الحرارة
Time منذ 28 دقيقة Views 233
امحق خيال
امحق خيال
Time منذ 30 دقيقة Views 231
أطعمة تؤدي لزيادة مرض البهاق في الجسم
أطعمة تؤدي لزيادة مرض البهاق في الجسم
Time منذ 30 دقيقة Views 1218
الصين تعلق الرحلات القادمة من المملكة بعد اكتشاف إصابات بكورونا
الصين تعلق الرحلات القادمة من المملكة بعد اكتشاف إصابات بكورونا
Time منذ 30 دقيقة Views 1552
تفاصيل القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة المحدثة
تفاصيل القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة المحدثة
Time منذ 38 دقيقة Views 1396