شاهد..الفرق بين التعليم التزامني وغير التزامني لمرحلة رياض الأطفال

الرياض (صدى):
أوضحت مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم ندى السماعيل، الفرق بين التعليم التزامني وغير التزامني.
وقالت السماعيل لقناة " الإخبارية " : قد حرصت وزارة التعليم على رعاية ومتابعة حديثة تتوافق مع احتياجات الطفل في هذه المرحلة.
وأضافت : حرصا من الوزارة على أهمية تفاعل الطفل مع المعلم في هذه المرحلة يكون التعليم تزامني ومباشر من خلال إحدى المنصات في مرحلة رياض الأطفال.
وتابعت : التعلم الغير تزامني والمتمثل في الروضة الافتراضية ومتاح لأولياء الامور في الوقت المناسب للأسرة، حيث أنها غير محددة بوقت معين ومفتوحة.