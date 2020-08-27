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شاهد.. مواكب جثث مليشيات الحوثيين تجوب في صنعاء

Time منذ 45 دقيقة
Views 1748
شاهد.. مواكب جثث مليشيات الحوثيين تجوب في صنعاء

فهمي محمد (صدى):
شهدت صنعاء تكبد مليشيات الحوثي الإرهابية المزيد من الخسائر في الأرواح؛ حيث تواصل نزيف الخسائر أمام مواجهة تحالف دعم الشرعية.

وعلق معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني على فيديو يوثق مواكب الموت للمليشيات الإيراني قائلا:" ١-مشهد يكشف جانبا من الخسائر البشرية التي تتكبدها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بشكل يومي في معارك "مأرب، الجوف، البيضاء، ونهم"، ومحاولاتهم التغطية على هذه الهزائم النكراء بالترويج لانتصارات زائفة والتغرير بأبناء القبائل في مناطق سيطرتهم للالتحاق بمحارق الموت الحوثية.

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أحدث التعليقات

زائر
الشبك عمل شغله اللي وراه يفرفر من الحقد والبغض فضحتهم تسجيلات المقبور القذافي ناس فيهم حقد كبير ولايامن جانبهم
زائر
قناة الخنزيره بوق الحوثي والمجوسي الكذب والحقد ديدنهم علي اللعنه خباثه وبغض فيهم هم واللي مشغلينهم
بلبل البحر
إنا لله وإنا إليه راجعون.. حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم.. شرب مسكر واقتحام بيوت واعتداء جسدي وجنسي مع عجوز!!
نجاة محمد
ما قصرت و لن ننساك و ربنا يوفقك في ناديك الجديد
فهد
فريق التحكيم النصر وتغير اكثر من لجنه العام الماضي علشان يأخذ الدوري وظلم الهلال وضربة جزاء واضحه لسلمان الفرج الدور الأول من اجل نادي الفقر وظلم اغلب الفرق وفي النهايه اخذ الدوري بجهود الاتحاد السعودي وخليل جلال

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