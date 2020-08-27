شاهد.. مواكب جثث مليشيات الحوثيين تجوب في صنعاء

فهمي محمد (صدى):
شهدت صنعاء تكبد مليشيات الحوثي الإرهابية المزيد من الخسائر في الأرواح؛ حيث تواصل نزيف الخسائر أمام مواجهة تحالف دعم الشرعية.
وعلق معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني على فيديو يوثق مواكب الموت للمليشيات الإيراني قائلا:" ١-مشهد يكشف جانبا من الخسائر البشرية التي تتكبدها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بشكل يومي في معارك "مأرب، الجوف، البيضاء، ونهم"، ومحاولاتهم التغطية على هذه الهزائم النكراء بالترويج لانتصارات زائفة والتغرير بأبناء القبائل في مناطق سيطرتهم للالتحاق بمحارق الموت الحوثية.