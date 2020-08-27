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تفاصيل القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة المحدثة

Time منذ 38 دقيقة
Views 1396
تفاصيل القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة المحدثة

علي القحطاني (صدى):
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدور قرار وزير المالية بالموافقة على تحديث القواعد المنظّمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة؛ لتحل محل القواعد الصادرة عام 1432هـ.

وأشارت المؤسسة، إلى أن القواعد تأتي للمساهمة في تحقيق عدد من الأهداف، أهمها: توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها، تعزيز الشمول المالي، إضافة إلى تحفيز الابتكار والمنافسة، واستخدام التقنية في قطاع الصرافة، وحماية حقوق العملاء.

وبينت مؤسسة النقد، أن القواعد تضمنت عدداً من التغيرات أبرزها؛ تمكين مزاولة النشاط من خلال عدد أكبر من الأشكال القانونية دون حصر مزاولة النشاط على شركات التضامن أو المؤسسات الفردية؛ وذلك بهدف دعم استمرارية النشاط وتشجيع دخول المستثمرين، كما جاءت القواعد المحدّثة بأحكام تنظّم آلية تقديم الخدمات الإلكترونية؛ لمواكبة التحول الرقمي وتنويع الخيارات للعملاء، والذي جاءت القواعد بمتطلبات خاصة لحمايتهم، كذلك شملت التغيرات تنظيم نشاط استيراد وتصدير النقد بما يتفق وطبيعة هذا النشاط ومتطلبات مزاولته، سواءٌ من حيث حجم رأس المال أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت "ساما"، أن قرار الموافقة على تحديث القواعد منح شركات ومؤسسات الصرافة المُرخص لها حالياً مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاذ القواعد؛ لتعديل الأوضاع بما يتفق مع أحكامها.

ولفتت إلى أن إصدار القواعد، يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على مواكبة أحدث التطورات في القطاع المالي، وسعياً إلى تحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة، ومن منطلق دورها الرقابي والإشرافي ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وللمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ إحدى ركائز رؤية المملكة 2030. ويمكن الاطلاع على القواعد من خلال زيارة الرابط التالي هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

زائر
الشبك عمل شغله اللي وراه يفرفر من الحقد والبغض فضحتهم تسجيلات المقبور القذافي ناس فيهم حقد كبير ولايامن جانبهم
زائر
قناة الخنزيره بوق الحوثي والمجوسي الكذب والحقد ديدنهم علي اللعنه خباثه وبغض فيهم هم واللي مشغلينهم
بلبل البحر
إنا لله وإنا إليه راجعون.. حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم.. شرب مسكر واقتحام بيوت واعتداء جسدي وجنسي مع عجوز!!
نجاة محمد
ما قصرت و لن ننساك و ربنا يوفقك في ناديك الجديد
فهد
فريق التحكيم النصر وتغير اكثر من لجنه العام الماضي علشان يأخذ الدوري وظلم الهلال وضربة جزاء واضحه لسلمان الفرج الدور الأول من اجل نادي الفقر وظلم اغلب الفرق وفي النهايه اخذ الدوري بجهود الاتحاد السعودي وخليل جلال

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