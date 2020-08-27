الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. توقعات بإنخفاض أعداد الطلاب بالمدارس الأهلية بنسبة 50 %

Time منذ ساعة
Views 1495
بالفيديو.. توقعات بإنخفاض أعداد الطلاب بالمدارس الأهلية بنسبة 50 %

الرياض (صدى):
توقع خبراء التعليم انخفاض أعداد الطلاب بالمدارس الأهلية بنسبة 50 % لهذا العام الدراسي .

وأرجعوا ذلك إلى قرار وزارتي التعليم والصحة بإقتصار أول 7 أسابيع من الفصل الدراسي الأول بالدراسة عن بعد قابلةً للتمديد إن دعت الحاجة .

وأشاروا أن هذا الوضع يضغط بشدة على إيرادات المدارس الأهلية وشركات التعليم الخاص مما جعلها تخفض رسومها بنسب تتراوح بين 30 إلى 50 % ، وفقاً لـ " الإخبارية "

وتتجه مدارس أخرى إلى تحويل عقود المعلمين للعقود المرنة ، مما يشكل خطر على توطين الوظائف التعليمية بالمدارس الأهلية ويستدعي تدخلاً لحماية القطاع من تلك التحديات .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ffff
كفو
ffff
كفو
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ,, آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ,,,

أخر الأخبار

لجنة الانضباط تُغرم الطائي ونجران 10 آلاف ريال
لجنة الانضباط تُغرم الطائي ونجران 10 آلاف ريال
Time منذ 19 ثانية Views 1004
نادي شباب الأهلي دبي يتعاقد مع إدواردو والكمالي
نادي شباب الأهلي دبي يتعاقد مع إدواردو والكمالي
Time منذ 15 دقيقة Views 1350
وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف صحية وفرص تدريبية
وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف صحية وفرص تدريبية
Time منذ 20 دقيقة Views 1315
نهاية مروعة لسيدة حاولت ايقاف حصان هارب
نهاية مروعة لسيدة حاولت ايقاف حصان هارب
Time منذ 23 دقيقة Views 273
رجل يهدد أخر بسلاح ناري بعد خلاف بينهم
رجل يهدد أخر بسلاح ناري بعد خلاف بينهم
Time منذ 23 دقيقة Views 216
برشلونة يختار نجم من ليفربول لتعويض رحيل ميسي
برشلونة يختار نجم من ليفربول لتعويض رحيل ميسي
Time منذ 24 دقيقة Views 1439
التعديلات الجديدة لتصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف
التعديلات الجديدة لتصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف
Time منذ 29 دقيقة Views 1420
ريهام سعيد تحبس سما المصري عامين
ريهام سعيد تحبس سما المصري عامين
Time منذ 32 دقيقة Views 1303
مكافحة الشائعات: رسائل الواتساب التي تصل من MOE، و MOE آمنة
مكافحة الشائعات: رسائل الواتساب التي تصل من MOE، و MOE آمنة
Time منذ 35 دقيقة Views 1443
الفيحاء ينهي عقد مديره الفني خورخي سيماو ويتعاقد مع الغدير
الفيحاء ينهي عقد مديره الفني خورخي سيماو ويتعاقد مع الغدير
Time منذ 52 دقيقة Views 1565