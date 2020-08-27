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طارق التائب: فترة وجودي مع الهلال كانت الأفضل في حياتي

Time منذ 9 دقائق
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طارق التائب: فترة وجودي مع الهلال كانت الأفضل في حياتي

طلال الغامدي (صدى):
أكد طارق التائب نجم نادي الهلال السابق، أن أفضل فتراته خلال مسيرته الكروية كانت برفقة الهلال، مشيرًا إلى فشله في الانتقال إلى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأعرب التائب خلال تصريحات تليفزيونية، عن حبه الشديد للزعيم؛ بسبب المعاملة التي وجدها ولم يلقاها في أي نادي آخر، مؤكداً أن الإدارة والجماهير كانت تعامله بأسلوب أكثر من رائع، معتبرًا فترة تواجده مع الزعيم أنها الأفضل في حياته.

وأضاف نجم الكرة الليبية السابق: "أغلب الفرق العربية القوية وأصحاب القاعدة الجماهيرية قدمت لي عروضًا؛ فالأهلي المصري قدم لى عرضًا موسم 2000-2001 عن طريق الملحق الثقافي الليبي، وسافرت إلى القاهرة بعد مباراته أمام ريال مدريد وقت تولي المدرب البرتغالي مانويل جوزيه تدريب الفريق، وكان في استقبالي بالأهلي عدلي القيعي، المسؤول عن التعاقدات بالنادي، واجتمعنا مع مانويل جوزيه، وطلب المدرب أن أخوض اختبارًا، لكني رفضت؛ فأنا لاعب كبير، ولم يعجبني الكلام، والاستقبال كان فاترًا، وخرجت من الاجتماع حزينًا".

وتابع التائب: "بعد ما حدث، كلمني مسؤولي الأهلي، لكني أكدت لهم أن من الصعب العودة، كما أن الزمالك فاوضني أكثر من مرة، ولكن لم أشعر بجدية التفاوض".

الجدير بالذكر أن طارق التائب من مواليد 28 فبراير 1977 ولعب في مركز صانع الألعاب لصالح أندية أهلي طرابلس الليبي، ورميار البرتغالي، والصفاقسي والنجم الساحلي والإفريقي في تونس، وجازينتاب سبور التركي، والهلال والشباب في المملكة، ومصر المقاصة المصري.

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أحدث التعليقات

ffdd
الله يشفيك يالمتخلف يالمريض انت عارف وش ظروفها انت عارف عندها بيت ورجال يسترها او لا بس تبربرون وفرضاً عندها انت وش دخلك فيها قرف
زائر
مؤبد يجلس لين يموت --السجن لو فيه ساعه شمس يبقي سجن في زنزانه يمسي ويصبح فيها ------كل يوم يتذكر جرائمه وعذاب الاخره اشد خالدا في النار ----------------- لعنه الله المجرم
طائر في الهواء زائر
المحامي بإمكانك تقدم عليه شكوى بهيئة تأديب المحامين والله غير ياكل تبن وتنسحب منه الرخصه وبيجيك زحف ومافي شي يضيع وراه مطالب.
طائر في الهواء زائر
المحامي بإمكانك تقدم عليه شكوى بهيئة تأديب المحامين والله غير ياكل تبن وتنسحب منه الرخصه وبيجيك زحف ومافي شي يضيع وراه مطالب.
واضح*** وصريح***
قل الدبره وكبر الحبه وضع هالعله في ورطه..

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