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لوحة فنية رائعة لظل الحجر
منذ 38 دقيقة
523
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أحدث التعليقات
ffdd
الله يشفيك يالمتخلف يالمريض انت عارف وش ظروفها انت عارف عندها بيت ورجال يسترها او لا بس تبربرون وفرضاً عندها انت وش دخلك فيها قرف
زائر
مؤبد يجلس لين يموت --السجن لو فيه ساعه شمس يبقي سجن في زنزانه يمسي ويصبح فيها ------كل يوم يتذكر جرائمه وعذاب الاخره اشد خالدا في النار ----------------- لعنه الله المجرم
طائر في الهواء زائر
المحامي بإمكانك تقدم عليه شكوى بهيئة تأديب المحامين والله غير ياكل تبن وتنسحب منه الرخصه وبيجيك زحف ومافي شي يضيع وراه مطالب.
طائر في الهواء زائر
المحامي بإمكانك تقدم عليه شكوى بهيئة تأديب المحامين والله غير ياكل تبن وتنسحب منه الرخصه وبيجيك زحف ومافي شي يضيع وراه مطالب.
واضح*** وصريح***
قل الدبره وكبر الحبه وضع هالعله في ورطه..
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