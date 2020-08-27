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بالفيديو.. الإعلام اليمني يكشف أكاذيب الجزيرة القطرية بشأن المملكة

Time منذ ساعة
Views 1735
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بالفيديو.. الإعلام اليمني يكشف أكاذيب الجزيرة القطرية بشأن المملكة

الرياض (صدى):
كشف الإعلام اليمني كذب قناة الجزيرة، حول واقعة إقتحام لفقتها القناة القطرية لقوات المملكة وعلى الرغم من كشف الحقيقة إلا أنها استمرت في أكاذيبها ورفضت التصحيح.

وأوضح تقرير بأن الجزيرة نقلت المعركة بين قطر والمملكة للعلن بعد أن مررت بالكذب إقتحام قوات المملكة لأحد منافذ الشحن بمحافظة المهرة إلا أن الإعلاميين اليمني كذب قناة الجزيرة واضعين النقاط على الحروف.

وتابع التقرير بأنه على الرغم من شكر الإعلاميين للمملكة وتكذيب ما تم بثه استمرت الجزيرة في الخطأ ولم تصححه أو تعتذر عنه، إسوة بنبأ خطأ مماثل نقلته عن مصر ثم إعتذرت عنه.

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أحدث التعليقات

ffff
كفو
ffff
كفو
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ,, آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ,,,

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