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"الإنضباط" تغرم النصر و"السويكت" 50 ألف ريال

Time منذ ساعة
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"الإنضباط" تغرم النصر و"السويكت" 50 ألف ريال

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر اليوم الخميس عن صدور قرار لجنة الإنضباط بتغريم نادي النصر 40 ألف ريال بعد نشره بيان تضمن إساء إعلامية لإحدى لجان الإتحاد السعودي لكرة القدم .

وأكدت أنه تم تغريم رئيس النادي صفوان السويكت 10 آلاف ريال لنشره تصريح تضمن إساءة لمسؤولي مباراته ضد الهلال ، وأن هذا القرار نهائي غير قابل للإستئناف .

وكانت " صدى " قد كشفت إنقلاب إتحاد الكرة على رئيس النصر بعد بيانه عقب ديربي الرياض والذي فاز به الهلال ، بسبب إساءته للجنة الحكام ، وأنه تم إحالة الأمر للجنة الإنضباط .

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أحدث التعليقات

ffdd
الله يشفيك يالمتخلف يالمريض انت عارف وش ظروفها انت عارف عندها بيت ورجال يسترها او لا بس تبربرون وفرضاً عندها انت وش دخلك فيها قرف
زائر
مؤبد يجلس لين يموت --السجن لو فيه ساعه شمس يبقي سجن في زنزانه يمسي ويصبح فيها ------كل يوم يتذكر جرائمه وعذاب الاخره اشد خالدا في النار ----------------- لعنه الله المجرم
طائر في الهواء زائر
المحامي بإمكانك تقدم عليه شكوى بهيئة تأديب المحامين والله غير ياكل تبن وتنسحب منه الرخصه وبيجيك زحف ومافي شي يضيع وراه مطالب.
طائر في الهواء زائر
المحامي بإمكانك تقدم عليه شكوى بهيئة تأديب المحامين والله غير ياكل تبن وتنسحب منه الرخصه وبيجيك زحف ومافي شي يضيع وراه مطالب.
واضح*** وصريح***
قل الدبره وكبر الحبه وضع هالعله في ورطه..

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