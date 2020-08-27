"الإنضباط" تغرم النصر و"السويكت" 50 ألف ريال

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر اليوم الخميس عن صدور قرار لجنة الإنضباط بتغريم نادي النصر 40 ألف ريال بعد نشره بيان تضمن إساء إعلامية لإحدى لجان الإتحاد السعودي لكرة القدم .
وأكدت أنه تم تغريم رئيس النادي صفوان السويكت 10 آلاف ريال لنشره تصريح تضمن إساءة لمسؤولي مباراته ضد الهلال ، وأن هذا القرار نهائي غير قابل للإستئناف .
وكانت " صدى " قد كشفت إنقلاب إتحاد الكرة على رئيس النصر بعد بيانه عقب ديربي الرياض والذي فاز به الهلال ، بسبب إساءته للجنة الحكام ، وأنه تم إحالة الأمر للجنة الإنضباط .
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