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إجراءات يجب اتباعها عند ظهور إصابات بكورونا في مكان العمل

Time منذ 19 دقيقة
Views 1261
إجراءات يجب اتباعها عند ظهور إصابات بكورونا في مكان العمل

الرياض (صدى):
قدم المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها دليل التعامل مع الحالات المشتبه أو المؤكد إصابتها بكورونا في أماكن العمل.

ويتضمن الدليل توصيات تخص أماكن العمل فيما يجب القيام به قبل وأثناء وبعد ظهور حالة مؤكدة بين الموظفين في أماكن العمل الحكومية والخاصة.

وأوضح المركز الإجراءات الواجب اتباعها فيما يخص الإصابة بكوفيد-١٩ داخل مقر العمل والتى منها عزل الموظف عن بقية الموظفين في غرفه أو منطقة مخصصة، وإلزام الموظف المريض بارتداء الكمامة القماشية طوال الوقت وتزويده بمطهر الأيدي.

كما أوضح الإجراءات الواجب اتباعها فيما يخص المخالطين لحالة مؤكدة داخل مقر العمل، ومنها فحص المخالط مخبرياً (PCR)، وعزله بالمنزل إلى حين ظهور النتيجة، وغيرها من الإجراءات الموضحة على الرابط التالي : أضغط هنا

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أحدث التعليقات

ابوراكان٣١٣٢
نتعلم من سموكم مالم نتعلمه في الجامعات حفظكم الله
fares
الحمدلله على النعمة خففت منها الى ان شاء الله ابطل نهائي وكان بسبب المنع في الكفيهات والقهاوي وربك كريم
dfs
فارسية رخيصة ما عليها شرهة ماهي بنت عرب
زاير
اللهم احفظ الشعب العماني من جيرانهم.
برق امصحا
يكفي إنك أول مباراة لك أذللت الأصيفر في لندن وحققت السوبر....شكرا ادواردو من القلب

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