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"الجوازات" توضح موقف من لم يسدد فواتير الإتصالات من تأشيرة الخروج

Time منذ 47 دقيقة
Views 1695
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"الجوازات" توضح موقف من لم يسدد فواتير الإتصالات من تأشيرة الخروج

الرياض (صدى):
أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس أنه يجب سداد جميع الفواتير لإصدار تأشيرة الخروج النهائي .

وأكدت أن هذا الشرط يشمل فواتير الإتصالات حيث يجب إنهاء جميع الحقوق الخاصة .

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أحدث التعليقات

ابوراكان٣١٣٢
نتعلم من سموكم مالم نتعلمه في الجامعات حفظكم الله
fares
الحمدلله على النعمة خففت منها الى ان شاء الله ابطل نهائي وكان بسبب المنع في الكفيهات والقهاوي وربك كريم
dfs
فارسية رخيصة ما عليها شرهة ماهي بنت عرب
زاير
اللهم احفظ الشعب العماني من جيرانهم.
برق امصحا
يكفي إنك أول مباراة لك أذللت الأصيفر في لندن وحققت السوبر....شكرا ادواردو من القلب

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