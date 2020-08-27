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إدواردو: لأني أحب الهلال رفضت عروض جادة من نوادي أخرى بالمملكة

Time منذ ساعة
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إدواردو: لأني أحب الهلال رفضت عروض جادة من نوادي أخرى بالمملكة

طلال الغامدي (صدى):
كشف لاعب نادي الهلال السابق البرازيلي كارلوس إدواردو ، بأنه رفض عدة عروض جادة من أندية المملكة، مؤخرا بسبب حبه لناديه .

وكان عقد إدواردو قد انتهى مع الهلال في يونيو الماضي, وتم تمديد العقد حتى منتصف سبتمبر المقبل, قبل أن يعلن الهلال نهاية ارتباطه بإدواردو رسيما قبل يومين.

وأوضح إدواردو أنه رفض الإنضمام لأي أندية أخرى بالمملكة بسبب حبه للهلال ، لذلك فضل الانتقال لخارج المملكة أي حال لم يستمر مع النادي موضحا بأنه "ممتن للجماهير الهلالية واللاعبين والإدارات التي تعاقب على الهلال" منذ وصوله إلى الفريق في 2014.

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أحدث التعليقات

ابوراكان٣١٣٢
نتعلم من سموكم مالم نتعلمه في الجامعات حفظكم الله
fares
الحمدلله على النعمة خففت منها الى ان شاء الله ابطل نهائي وكان بسبب المنع في الكفيهات والقهاوي وربك كريم
dfs
فارسية رخيصة ما عليها شرهة ماهي بنت عرب
زاير
اللهم احفظ الشعب العماني من جيرانهم.
برق امصحا
يكفي إنك أول مباراة لك أذللت الأصيفر في لندن وحققت السوبر....شكرا ادواردو من القلب

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