إدواردو: لأني أحب الهلال رفضت عروض جادة من نوادي أخرى بالمملكة

طلال الغامدي (صدى):
كشف لاعب نادي الهلال السابق البرازيلي كارلوس إدواردو ، بأنه رفض عدة عروض جادة من أندية المملكة، مؤخرا بسبب حبه لناديه .
وكان عقد إدواردو قد انتهى مع الهلال في يونيو الماضي, وتم تمديد العقد حتى منتصف سبتمبر المقبل, قبل أن يعلن الهلال نهاية ارتباطه بإدواردو رسيما قبل يومين.
وأوضح إدواردو أنه رفض الإنضمام لأي أندية أخرى بالمملكة بسبب حبه للهلال ، لذلك فضل الانتقال لخارج المملكة أي حال لم يستمر مع النادي موضحا بأنه "ممتن للجماهير الهلالية واللاعبين والإدارات التي تعاقب على الهلال" منذ وصوله إلى الفريق في 2014.