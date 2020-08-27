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بالفيديو.. الخثلان: رأي الطبيب شرط زيارة الوالدين في وقت "كورونا"

Time منذ 18 دقيقة
Views 1204
بالفيديو.. الخثلان: رأي الطبيب شرط زيارة الوالدين في وقت "كورونا"

الرياض (صدى):
رد الشيخ سعد الخثلان أستاذ كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، على تساؤل بشأن حكم قطع الأرحام بسبب فيروس كورونا .

وقال الخثلان بأن هذا الأمر يخضع لرأي الطبيب المختص، فلو رأى الطبيب أن زيارة الوالدين خطر على صحتهما لضعف مناعتهما فيكتفي الأبناء بالاتصال بهما هاتفيا.ً

وتابع بأنه في حال رأى الطبيب أنه لا بأس من زيارة الوالدين بشرط عدم السلام عليهما أو تقبيلهما والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، فلا يجوز لأي شخص منع الأبناء من زيارة والديهم، مؤكدا بأن الشخص يجب أن يجتهد في أمر كهذا وإنما يرجع للمختصين، مبيناً أن بعض الناس لديهم وسوسة زائدة واحتراز مبالغ فيه وهذا قد يؤثر على نفسية الوالدين

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد
ياليت يطبق بجميغ مناطق المملكة بغض المؤذنين يتباهون برفع الصوت
ابو سعود
مافيه رقابة على الشركات اللي ركبت الالعاب ولا العمال في اكثر حدائق المملكة بعضها مهملة بشكل كبير ياليت يشوفو البلدان الاخرى وبعض المناطق .
زاير
شلوك عشره ي ابوعمار هل ترضي لبناتك العري و الملابس الشفافه اخزاك الله من علماني ناقص تربيه دايما تعليقاته مع التبرج والانحلال و الشذوذ.
زاير
وزارة الاثار في سابع نومه اهتماهم لا يتعدي بيوت الطين .

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