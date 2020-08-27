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بالفيديو.. كيفية إختيار التخصص المناسب للطلاب بعد الثانوي

Time منذ ساعة
Views 1639
بالفيديو.. كيفية إختيار التخصص المناسب للطلاب بعد الثانوي

الرياض (صدى):
يحتار خريجي الثانوية في بداية كل عام دراسي حول التخصص الجامعي المناسب لهم ، خاصةً وأنه قرار مصيري يجب أن يتحدد بعيداً عن التأثيرات الخارجية .

وأكد الدكتور سالم باشميل في مداخلة هاتفية مع " الإخبارية " أنه يمكن التوصل للتخصص المناسب من خلال الإجابة على ثلاثة أسئلة تساعد الطالب على تحديد التخصص المناسب له .

وأوضح أن السؤال الأول هو " ما الأشياء التي تحبها ؟ " فكل تخصص له كتلة أساسية من المهارات فهل هو يملكها .

والسؤال الثاني هو " ماذا يحتاج املجتمع ؟ " فقد يحب الطالب تخصص معين لكن ليس له أهمية في المجتمع وبالتالي لا يجد وظيفته بعد التخرج .

والسؤال الثالث هو ماذا تستطيع ؟ فإذا تم الإجابة على هذه الأسئلة يمكن تحديد التخصص بسهولة .

وأضاف أن معايير دخول الكليات تساعد الطالب أيضاً على الإختيار وتحسم موقفه منه .

وأشار أنه يجب أن يختار الطالب تخصصه بنفسه ويستمع لرؤية الآخرين فقط لكن القرار يكون نابع من شخص الطالب فما يكون مناسب للبعض لا يكون مناسب للبعض الآخر .

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أحدث التعليقات

ابوراكان٣١٣٢
نتعلم من سموكم مالم نتعلمه في الجامعات حفظكم الله
fares
الحمدلله على النعمة خففت منها الى ان شاء الله ابطل نهائي وكان بسبب المنع في الكفيهات والقهاوي وربك كريم
dfs
فارسية رخيصة ما عليها شرهة ماهي بنت عرب
زاير
اللهم احفظ الشعب العماني من جيرانهم.
برق امصحا
يكفي إنك أول مباراة لك أذللت الأصيفر في لندن وحققت السوبر....شكرا ادواردو من القلب

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