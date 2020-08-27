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ميسي يدعو نيمار للإنضمام إلى مانشستر سيتي

Time منذ 55 دقيقة
Views 1662
ميسي يدعو نيمار للإنضمام إلى مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
قالت تقارير بأن قائد برشلونة ليونيل ميسي، دعا زميله السابق نيمار جونيور للإنضمام إلى مانشستر سيتي، وذلك في حال نجاح اللاعب في مغادرة كامب نو.

وتابعت التقارير بأنه من الواضح أن مستقبل ميسي يقترب أكثر فأكثر من مانشستر سيتي، بعدما أبلغ اللاعب الأرجنتيني ناديه برشلونة عبر الفاكس برغبته في الرحيل، ليقترب من التوقيع على عقد لمدة ثلاث سنوات مع فريق بيب غوارديولا، لكن هذه ليس المفاجأة الوحيدة في الوقت الراهن.

وأوضحت التقارير بأن الجواب من اللاعب البرازيلي غير معروف، بعد أن كان يحلم قبل بضعة أشهر بالعودة إلى برشلونة، حيث سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في عام 2022، ولديه شرط جزائي يبلغ حوالي 170 مليون يورو.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد
ياليت يطبق بجميغ مناطق المملكة بغض المؤذنين يتباهون برفع الصوت
ابو سعود
مافيه رقابة على الشركات اللي ركبت الالعاب ولا العمال في اكثر حدائق المملكة بعضها مهملة بشكل كبير ياليت يشوفو البلدان الاخرى وبعض المناطق .
زاير
شلوك عشره ي ابوعمار هل ترضي لبناتك العري و الملابس الشفافه اخزاك الله من علماني ناقص تربيه دايما تعليقاته مع التبرج والانحلال و الشذوذ.
زاير
وزارة الاثار في سابع نومه اهتماهم لا يتعدي بيوت الطين .

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