ميسي يدعو نيمار للإنضمام إلى مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
قالت تقارير بأن قائد برشلونة ليونيل ميسي، دعا زميله السابق نيمار جونيور للإنضمام إلى مانشستر سيتي، وذلك في حال نجاح اللاعب في مغادرة كامب نو.
وتابعت التقارير بأنه من الواضح أن مستقبل ميسي يقترب أكثر فأكثر من مانشستر سيتي، بعدما أبلغ اللاعب الأرجنتيني ناديه برشلونة عبر الفاكس برغبته في الرحيل، ليقترب من التوقيع على عقد لمدة ثلاث سنوات مع فريق بيب غوارديولا، لكن هذه ليس المفاجأة الوحيدة في الوقت الراهن.
وأوضحت التقارير بأن الجواب من اللاعب البرازيلي غير معروف، بعد أن كان يحلم قبل بضعة أشهر بالعودة إلى برشلونة، حيث سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في عام 2022، ولديه شرط جزائي يبلغ حوالي 170 مليون يورو.