صور وفيديو توثق فرحة أهالي ضحايا "المسجدين" في نيوزيلندا بالحكم الصادر ضده المجرم

ولنجتون (صدى):
وثقت صور ومقاطع فيديو فرحة أهالي ضحايا بالحكم الصادر اليوم (الخميس) ضد السفاح برينتون تارانت منفّذ مجزرة مسجدي نيوزيلندا، والذي قضى بالسجن المؤبد بدون الحقّ بإفراج مشروط، في عقوبة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
واظهرت الصور مدى الترحيب الواسع من جانب أهالي الضحايا الذين حملوا الورود واللافتات خارج مبنى المحكمة عقب صدور الحكم، وسط بكاء شديد على من فقدوهم .
وكان برينتون تارانت، وهو أسترالي يبلغ من العمر 29 عاما، اعترف بما مجموعه 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في القتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي، خلال إطلاق النار عام 2019، على مسجدين في كرايستشيرش، والذي بثه مباشرة على فيسبوك.
وأكد تارانت، وهو من دعاة سيادة العرق الأبيض ومثل نفسه أثناء محاكمته، من خلال محامٍ أمام المحكمة إنه لم يعارض طلب الادعاء بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط.
وعلقت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن على الحكم، أن المسؤول عن الهجوم على المسجدين في 2019 بمدينة كرايست شيرش "يستحق الصمت التام والمطلق مدى الحياة".