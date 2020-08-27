رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلق على الحكم الصادر بحق منفذ هجوم المسجدين

ولنجتون (صدى):
علقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن على الحكم الصادر بحق منفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش وقتل 51 مسلم أثناء صلاة الجمعة العام الماضي .
وقالت رئيسة الوزراء في بيان لها : الصدمة الناتجة عن هذا الحدث لن تشفى بسهولة .
وأضافت : ولكن آمل أن يكون هذا اليوم هو الأخير لسماع أو نطق اسم الإرهابي الذي يقف وراء ذلك ، إنه يستحق الصمت التام والمطلق مدى الحياة .
وأصدرت محكمة نيوزيلندا قرار بمعاقبة " تارانت" بالسجن المؤبد " دون عفو مشروط " ، وهذا يعني أنه لا يمكن الإفراج عنه وسيقضي سجنه مدى الحياه وهي أول عقوبة من نوعها في نيوزلاندا .