الأعداد السابقة للصحيفة

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلق على الحكم الصادر بحق منفذ هجوم المسجدين

Time منذ 7 دقائق
Views 1179
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلق على الحكم الصادر بحق منفذ هجوم المسجدين

ولنجتون (صدى):
علقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن على الحكم الصادر بحق منفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش وقتل 51 مسلم أثناء صلاة الجمعة العام الماضي .

وقالت رئيسة الوزراء في بيان لها : الصدمة الناتجة عن هذا الحدث لن تشفى بسهولة .

وأضافت : ولكن آمل أن يكون هذا اليوم هو الأخير لسماع أو نطق اسم الإرهابي الذي يقف وراء ذلك ، إنه يستحق الصمت التام والمطلق مدى الحياة .

وأصدرت محكمة نيوزيلندا قرار بمعاقبة " تارانت" بالسجن المؤبد " دون عفو مشروط " ، وهذا يعني أنه لا يمكن الإفراج عنه وسيقضي سجنه مدى الحياه وهي أول عقوبة من نوعها في نيوزلاندا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

omar
عاش من حبلها
omar
عاش من حبلها
نجاة محمد
الحمد لله انه تصرف مثل الكبار و سلامة والدتة
الملكي
إذا خرج السومه صدقوني الاهلي بايهبط بايرجع زي الاتحاد
الملكي
إذا خرج السومه صدقوني الاهلي بايهبط بايرجع زي الاتحاد

أخر الأخبار

جبل هندي باق ولن تتم إزالته بفضل بئر زمزم
جبل هندي باق ولن تتم إزالته بفضل بئر زمزم
Time منذ 28 ثانية Views 999
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلق على الحكم الصادر بحق منفذ هجوم المسجدين
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلق على الحكم الصادر بحق منفذ هجوم المسجدين
Time منذ 7 دقائق Views 1179
بالفيديو.. "هيئة المهندسين" توضح عائد "توطين الوظائف الهندسية" والحد الأدنى للروتب
بالفيديو.. "هيئة المهندسين" توضح عائد "توطين الوظائف الهندسية" والحد الأدنى للروتب
Time منذ 22 دقيقة Views 1431
بالفيديو.. فنان يقع ضحية للتحرش ويكشف قصته الصادمة مع طبيب أسنان شهير
بالفيديو.. فنان يقع ضحية للتحرش ويكشف قصته الصادمة مع طبيب أسنان شهير
Time منذ 51 دقيقة Views 1549
طبيبة: لا ننصح بإستخدام بخاخات الوقاية من الشمس على الوجه مباشرة
طبيبة: لا ننصح بإستخدام بخاخات الوقاية من الشمس على الوجه مباشرة
Time منذ 59 دقيقة Views 1235
"السعودية للكهرباء" توقع اتفاقية مرابحة مع 7 بنوك محلية بقيمة 9 مليارات ريال
"السعودية للكهرباء" توقع اتفاقية مرابحة مع 7 بنوك محلية بقيمة 9 مليارات ريال
Time منذ ساعة Views 1589
إلزام مساجد الرياض بـ "4 سماعات خارجية فقط و4 درجات حد أقصى لمكبرات الصوت"
إلزام مساجد الرياض بـ "4 سماعات خارجية فقط و4 درجات حد أقصى لمكبرات الصوت"
Time منذ ساعة Views 1803
اشتراط موافقة "عقارات الدولة" لنفاذ حجج الاستحكام
اشتراط موافقة "عقارات الدولة" لنفاذ حجج الاستحكام
Time منذ ساعة Views 1857
رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
Time منذ ساعة Views 1465
أسعار النفط مستقرة وبرنت عند 45.77 دولاراً للبرميل
أسعار النفط مستقرة وبرنت عند 45.77 دولاراً للبرميل
Time منذ ساعة Views 1442