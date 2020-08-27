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جبل هندي باق ولن تتم إزالته بفضل بئر زمزم

Time منذ ساعة
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Comment 3
جبل هندي باق ولن تتم إزالته بفضل بئر زمزم

مكة المكرمة (صدى):
لا يزال جبل هندي فارضا نفسه وشامخا على الرغم من التوسعات والتحديثات في الناحية الشمالية ، حيث فرضت مؤسسات ومقومات بئر زمزم الموجودة في منطقة الجبل محددات على فريق التوسعة الشمالية بالتعامل مع الجبل وعدم إزالته

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وقال أستاذ الحشود وعضو فريق التوسعة الشمالية للحرم المكي الشريف الدكتور وائل حلبي ، بأن منطقة جبل هندي بالناحية الشمالية بها بعض المحددات تحت الأرض وضعت تحديا كبيرا أمام فريق التصميم بحيث يحقق أعمال التصميم بإحترافية أكثر دون إزالة الجبل.

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وتابع حلبي بأنه تم التعامل والأستفادة من المنطقة بعمل مصاطب متدرجة كل دور به خدمات ودورات مياه، وأعلاها مصليات، إضافة إلى الوصول إلى بعض المناطق الواقعة خلف مبني التوسعة الشمالية، لتكون لهذة المصاطب وظائف جمالية وتتماشي مع طبيعة المكان.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد
ياليت يطبق بجميغ مناطق المملكة بغض المؤذنين يتباهون برفع الصوت
ابو سعود
مافيه رقابة على الشركات اللي ركبت الالعاب ولا العمال في اكثر حدائق المملكة بعضها مهملة بشكل كبير ياليت يشوفو البلدان الاخرى وبعض المناطق .
زاير
شلوك عشره ي ابوعمار هل ترضي لبناتك العري و الملابس الشفافه اخزاك الله من علماني ناقص تربيه دايما تعليقاته مع التبرج والانحلال و الشذوذ.
زاير
وزارة الاثار في سابع نومه اهتماهم لا يتعدي بيوت الطين .

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