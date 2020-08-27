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بالفيديو.. "هيئة المهندسين" توضح عائد "توطين الوظائف الهندسية" والحد الأدنى للروتب

Time منذ 22 دقيقة
Views 1431
بالفيديو.. "هيئة المهندسين" توضح عائد "توطين الوظائف الهندسية" والحد الأدنى للروتب

الرياض (صدى):
علق المهندس عبد الناصر العبد اللطيف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين على قرار توطين 20 % من القطاع الهندسي الذي صدر مؤخراً .

وأكد أن هذا القرار تأكيد على أهمية الكوادر الهندسية الوطنية في بناء الوطن وتنمية إقتصاده ، وأن القرار استند على توطين 117 مهنة هندسية بحد أدنى للرواتب وهو 7 آلاف ريال .

وأضاف في فيديو نشره " التواصل الحكومي " أن هذا القرار جاء بعد دراسات مستفيضة واجتماعات وورش عمل عقدتها الجهات المعنية بمشاركة الهيئة السعودية للمهندسين ، وأنه سيجعل شركات القطاع الخاص تتهافت وراء المهندس السعودي .

وكانت وزارة المورد البشرية قد أعلنت قرار توطين 20 % من القطاع الهندسي مؤكدة أنه يوفر وظائف لجميع الباحثين عن العمل من خريجي الهندسة المواطنين .

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أحدث التعليقات

omar
عاش من حبلها
omar
عاش من حبلها
نجاة محمد
الحمد لله انه تصرف مثل الكبار و سلامة والدتة
الملكي
إذا خرج السومه صدقوني الاهلي بايهبط بايرجع زي الاتحاد
الملكي
إذا خرج السومه صدقوني الاهلي بايهبط بايرجع زي الاتحاد

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