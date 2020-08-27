"السعودية للكهرباء" توقع اتفاقية مرابحة مع 7 بنوك محلية بقيمة 9 مليارات ريال

الرياض (صدى):
وقعت "السعودية للكهرباء" أمس الأربعاء إتفاقية مرابحة مشترك مع 7 بنوك محلية ، بلغت 9 مليارات ريال ولمة تبلغ 7 سنوات بدون ضمانات.
وقالت الشركه بأن الجهات الممولة هي "الأهلي التجاري" و"بنك البلاد" و"مصرف الراجحي" و"بنك الرياض" و"مجموعة سامبا المالية" و"السعودي الفرنسي" و"ساب"
وأشارت الشركة إلى وجود طرف ذي علاقة هو راشد بن إبراهيم شريف عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة "الأهلي التجاري ، متابعة بأنه لا يوجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل، مضيفةً أن الهدف من الحصول على التمويل هو تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.