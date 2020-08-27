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أسعار النفط مستقرة وبرنت عند 45.77 دولاراً للبرميل

Time منذ ساعة
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أسعار النفط مستقرة وبرنت عند 45.77 دولاراً للبرميل

وكالات (صدى):
استقرت أسعار النفط الخميس 27 أغسطس إذ يندفع إعصار هائل في خليج المكسيك صوب قلب صناعة النفط الأميركية، مما يجبر منصات حفر النفط ومصافي التكرير على وقف الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر التي ينتهي أجلها غدا الجمعة، 13 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 45.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت 22 سنتا أو ما يعادل 0.5% أمس الأربعاء.

وصعد عقد خام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني الأكثر نشاطا عشرة سنتات إلى 46.26 دولار للبرميل. هذا وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنت إلى 43.40 دولار للبرميل.

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أحدث التعليقات

omar
عاش من حبلها
omar
عاش من حبلها
نجاة محمد
الحمد لله انه تصرف مثل الكبار و سلامة والدتة
الملكي
إذا خرج السومه صدقوني الاهلي بايهبط بايرجع زي الاتحاد
الملكي
إذا خرج السومه صدقوني الاهلي بايهبط بايرجع زي الاتحاد

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