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بحيرة أبو عريش.. منتجع سياحي بارز في جازان
منذ 27 دقيقة
382
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أحدث التعليقات
ابو محمد
مثل أغلب حكام العرب...
الحمد لله على قضاء الله وقدره
طيب
الحمد لله على قضاء الله وقدره
طيب
ابو محمد
عندنا
ابو محمد
السجون عندن أشد منهم خلوكم حياديين..
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